Lavorano contro il rischio sismico e creano un "terremoto di note" col video "Seriana Believes" - BergamoNews

Bergamo. Ci sono regali che hanno come nastri i legami del cuore. Involucri che raccolgono la vita di ogni giorno, magari quella vissuta e spesa nel posto di lavoro. È così che nasce l’idea di un regalo per i colleghi da parte di Emanuela Federici, responsabile marketing e comunicazione, e della sua collaboratrice Erika Vallone.

Volevano fare un regalo di Natale originale e memorabile ai colleghi, dipendenti e titolari di Seriana Edilizia, azienda con sede in via Buratti a Bergamo, specializzata in interventi antisismici dal 2013 per la quale lavorano.

È nata così la canzone “Seriana Believes” (clicca qui) , sulle cui note la voce accogliente di Emanuela ribadisce la mission dell’azienda: accrescere la sensibilità e la consapevolezza della vulnerabilità sismica del costruito nel nostro Paese.

“Il solo modo per ridurre il rischio sismico – afferma Federici – è avere un atteggiamento attivo, non lasciare il futuro nelle mani della casualità. Ed è fondamentale affiancare le aziende affinché si facciano protagoniste di questa presa di coscienza: tutelare i luoghi di lavoro significa tutelare la vita, la sua continuità e quella dell’economia delle comunità circostanti. Abbiamo notato, nel corso degli anni, che talvolta i nostri interlocutori si affidano a realtà poco specializzate e non sempre riescono a ottenere l’assistenza e il servizio necessari. Noi vogliamo che i nostri clienti si sentano accolti, rilassati, ma soprattutto sicuri, confortati dal fatto che pensiamo noi a tutto: dal primo contatto alla progettazione, dall’installazione alla parte burocratica. Le nostre performances vengono costantemente monitorate e la nostra politica è intervenire senza interferire in alcun modo con l’attività”.

La versatilità della musica, scelta come veicolo di questo messaggio, viene supportata dal testo in inglese, con tanto di sottotitoli in italiano nel video ufficiale, perché “il linguaggio dev’essere il più universale possibile”, come dichiara Emanuela. “Inoltre, anche se Seriana Edilizia opera solo sul territorio italiano – prosegue –, non si esclude la possibilità di valicare i confini perché stiamo crescendo proporzionalmente con la consapevolezza rispetto il rischio sismico. Ad ogni modo, a prescindere dalla strategia commerciale, è importante il tema trattato. In Italia, la vulnerabilità sismica viene correlata a un problema del sud del Paese. In realtà, gran parte del nord Italia è soggetta a questo rischio e fortunatamente negli ultimi anni stiamo riscontrando una crescente sensibilità”.

La canzone è il bellissimo risultato di uno slancio di coraggio e della voglia di dare una forma tangibile e poetica alla mission aziendale. Oltre alla collaborazione tra Emanuela ed Erika, preziosi sono stati il contributo gratuito del musicista Fausto Chigioni – che si è occupato della parte più prettamente musicale – e la disponibilità della ballerina diciottenne Beatrice Mussetti, figlia di un collega Olivo Mussetti, che si è offerta di danzare per la registrazione del video. Quest’ultimo si apre con spezzoni audio di telegiornali del 1998 riferiti agli episodi sismici in Umbria e nelle Marche, per poi alternare riprese di musicista, cantante e ballerina in azione e dei colleghi, “ignari di essere filmati con questo fine – come sottolinea Emanuela –, ma sempre sorridenti perché è proprio così che noi amiamo lavorare”.

Aggiunge inoltre: “A questo proposito, ribadisco i più sentiti ringraziamenti a Rai e al giornalista Giulio Borrelli per aver accolto con favore questa nostra iniziativa”.

Passione, bellezza, cambiamento, impegno, unione: queste le parole scelte per chiudere il video e raccontare lo spirito di Seriana Edilizia, una realtà in cui ogni giorno si fa del proprio meglio per salvare vite. Perché “Seriana Believes”.

© Riproduzione riservata

