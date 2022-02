Giornata storta per il nuovo arrivato Boga, male anche il centrocampo - BergamoNews

Musso 6 : Sul gol di Piatek non ha colpe. Poi ordinaria amministrazione.

Toloi 5 : Sottil gli fa solletico, manca la diagonale su Piatek che costa il vantaggio viola. Innervosito fa il gioco di Doveri che trasforma il match tutto sommato normale con una serie di gialli,

( tutta la difesa Atalanta ). Gritti, già orfano di Gasperini lo richiama per non correre rischi.

Scalvini ( 30’2t) Sv

Demiral 6 : Diffidato, ammonizione esagerata di Doveri che costa la prossima partita.

Djimsiti 5,5 : Troppo presto ammonito suggerisce il cambio a Gasperini

Pasalic (13’ 2t) Sv

Hateboer 5 : Si nasconde, mai una discesa che porti a qualcosa. Diventa decisivo in negativo quando il Var giudica attiva la sua posizione in occasione del gol annullato a Malinovskyi.

de Roon 5,5 : Un centrocampo spento e senza idee, votato solo alle chiusure non può bastare.

Freuler 5 : Stanchezza più mentale che fisica consigliano il cambio. Non pervenuto.

Pessina (13’ 2t) Sv

Zappacosta 5,5 Qualche affondo con tanta prudenza a non scoprirsi. Non c’è brillantezza.

Pezzella (13’2t) Sv

Koopmeiners 6 : Sul destro che non è il suo piede migliore sciupa una occasione incredibile facendosi ipnotizzare dall’uscita di Dragowski (33’). Uno dei pochi a tentare sempre le ripartenze.

Malinovskyi 6 : Pronto a cucire il gioco, troppo lontano dalla porta si accontenta di dare spazio

a Koopmeiners, fino a quando Var diventa implacabile per un millimetrico e manco decisivo fuorigioco di Hateboer a privarlo del gol

Boga 5 : Si sacrifica a fare la punta di riferimento senza fare male alla difesa viola. Troppo poco.

Mihaila (36’2t) Sv

Gasperini 5,5 : Lui deve essere l’unica certezza per il futuro, contro il “ rinascimento “ fiorentino nel derby tutto americano e senza la qualità dei vari Ilicic, Muriel e Zapata non può essere la stessa cosa. Con Doveri che sembra designato in maniera scientifica escono antiche ruggini e il Var Giacomelli pesca il pelo nell’uovo per annullare il gol di Malinovskyi. Comincia male l’avventura americana.

