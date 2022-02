Fiorentina-Atalanta, sfida infinita: e la Dea cerca l'aggancio alla Juve - BergamoNews

Tra campionato e Coppa Italia, sta diventando la sfida infinita: Fiorentina-Atalanta, fino all’anno scorso sembrava anche una missione impossibile per i nerazzurri.

Che a Firenze sono riusciti a rompere un tabù, vincendo dopo 28 anni, da quel famoso gol di Perrone il 3 gennaio 1993.

Ma sarà anche una partita molto diversa, questa che tornerà a ospitare il 75 per cento degli spettatori, dalla vittoria di un anno fa, firmata (l’11 aprile 2021) dalla doppietta di Zapata, la risposta con doppietta di Vlahovic e il gol decisivo su rigore di Ilicic.

Tutti protagonisti che però non rivedremo in questa 7a giornata di ritorno: è un’altra Fiorentina, senza Vlahovic ed è un’altra Atalanta, senza Zapata e Ilicic. Sempre loro avevano determinato la vittoria viola all’andata (11 settembre 2021) con doppietta di Vlahovic su rigore e rete sempre su rigore di Zapata.

Il riferimento più vicino è quindi quello della Coppa Italia dei…veleni, per il doppio rigore di Piatek e quel finale amarissimo, con fuorigioco di Bonaventura non rilevato. Chiaro che quella partita, giocata solo dieci giorni fa, è un test molto significativo anche se (si spera) possibilmente da non ripetere.

Servirà un’altra Atalanta, o meglio che gli stessi interpreti scesi in campo quel giovedì 10 febbraio riescano a fare ben altra partita, andando anche oltre gli episodi negativi. Quelli sì, si sono accumulati tra Cagliari, Fiorentina e Juve e per fortuna in Europa League c’è stata una svolta.

Almeno sul piano del risultato, che è già un bel passo avanti, la vittoria al Gewiss Stadium sembrava diventata stranamente quasi impossibile, Europa compresa. Purtroppo è continuata però la serie negativa degli infortuni contro l’Olympiacos e così a Firenze l’Atalanta, con Muriel ai box per un mese, si ritrova senza centravanti. E quindi bisogna fare di necessità virtù.

Più o meno, l’Atalanta che vedremo oggi sarà la stessa della Coppa Italia, unico assente nella formazione di partenza Palomino. All’attacco, con Pasalic finto centravanti e il velocissimo Boga, ci potrebbe essere Malinovskyi che è tra i più in forma e ha già castigato la Juve con quella punizione missile.

Certo non si può nemmeno fare a meno di un Koopmeiners così prezioso per la sua intelligenza tattica e la sua capacità di rendersi utile in ogni parte del campo. In Coppa l’olandese è entrato al 37′ del primo tempo per l’infortunio di Palomino, vedremo se stavolta verrà impiegato dall’inizio.

L’interrogativo di giornata è come riuscirà a sfondare questa Atalanta senza centravanti di ruolo, insomma quali strategie ha studiato Gasp, che già contro Juve o Inter aveva adottato qualche soluzione alternativa. E per qualche partita dovrà comunque chiedere ai trequartisti di essere più presenti nell’area avversaria, fermo restando il tiro da fuori di Malinovskyi, che può essere un’arma letale. Come i calci d’angolo battuti da Koopmeiners o dallo stesso Malinovskyi, utilissimi per creare occasioni da gol.

La Fiorentina in casa ha perso contro Inter, Napoli, Lazio. Ha battuto il Milan (4-3), ma con una doppietta di Vlahovic. I viola hanno vinto con Torino, Cagliari, Spezia, Sampdoria, fino a un clamoroso 6-0 sul Genoa. Un solo pareggio al ‘Franchi’, col Sassuolo (2-2). L’Atalanta fuori casa è imbattuta e cerca la decima vittoria, che avrebbe dell’incredibile.

Non solo, tre punti vorrebbero dire aggancio alla Juve e del resto la stessa Fiorentina spera, perché con tre punti arriverebbe a ridosso della zona Champions.

Speriamo che la fatica di Europa League non si faccia sentire troppo: anche per questo serve una partenza con grande concentrazione, per non dover recuperare poi.

