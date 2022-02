Che bella giornata, Gemini Man o La cucina del cuore? La tv del 20 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 20 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Terrore” e “Diventare”.

Nel primo, Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze. Sono sporchi, maleducati e trascurati. Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta.

Nel secondo, in villeggiatura, il piccolo Gennaro spesso litiga con le figlie di Elena, lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lotta contro il fuoco”: Fred muore a causa di un incendio mentre si trova a casa sua. Nolan, Lopez e Bailey che si trovano lì fuori vengono investiti dallo scoppio. Men – tre Nolan controlla la casa di Fred, viene investito da Marcus…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e su La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Che bella giornata”; su Italia1 alle 21.20 “Gemini Man”; su Rai4 alle 21.20 “Intervista col vampiro”; su La5 alle 21.05 “La cucina del cuore”; su Iris alle 20.55 “Florence” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Secondo episodio di “Animali innamorati”, dove Liz Bonnin rivela le strategie con cui gli anima – li tentano di conquistare un loro simile. Subito dopo, Luigi Maria Perotti vola in Sardegna per raccontarci una Costa Smeralda inedita, lontana dagli stereotipi in cui la conosciamo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!