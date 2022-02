Bergamo capitale del Volontariato, Moratti: "Operosità e altruismo, città che non si è mai tirata indietro" - BergamoNews

“Questa è una città, un territorio, che non si è mai tirata indietro: un’operosità e un altruismo messi a servizio degli altri anche fuori Provincia o fuori Regione in occasione di gravi eventi atmosferici o calamità naturali. Una visione collettiva e non individualistica che ben si può apprezzare da quanto Bergamo ci ha ‘regalato’ in questi anni”: è questo uno dei passaggi più significativi dell’intervento della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti al convegno “Il volontariato che cambia la sanità” nell’ambito delle celebrazioni di Bergamo capitale del volontariato 2022

“È stata una giornata storica per Bergamo, giornata che condivido con ancor più emozione visto l’affetto che mi lega a questa città.

Il motivo che vede celebrare assieme a CSV Bergamo emoziona e scalda il cuore: ‘capitale del Volontariato’ è il giusto riconoscimento a una città che in questi due anni è diventata simbolo di sofferenza, di lutti, di orgoglio, di rinascita.

Ho infatti spesso ripetuto che, di fronte alla drammaticità della pandemia, la solidarietà, la generosità, l’altruismo che hanno caratterizzato questo periodo ci avrebbero lasciato un’inestimabile testimonianza dei valori che da sempre caratterizzano i lombardi – e che anche questa volta hanno fatto la differenza.

Ecco perché mi piace pensare a Bergamo come a una sorta di ‘capitano’ di una squadra All Star Game che ha, nel donare qualcosa al prossimo, un valore d’eccellenza.

Del resto, questa è una città, un territorio, che non si è mai tirata indietro: un’operosità e un altruismo messi a servizio degli altri anche fuori Provincia o fuori Regione in occasione di gravi eventi atmosferici o calamità naturali. Una visione collettiva e non individualistica che ben si può apprezzare da quanto Bergamo ci ha ‘regalato’ in questi anni: l’esperienza dell’Associazione Nazionale Alpini, l’impegno del Dipartimento Protezione Civile, le straordinarie testimonianze di solidarietà e impegno sociale di Auser Città Bergamo, AIDO Provinciale Bergamo, Avis Provinciale Bergamo, ADMO Bergamo

In queste e in altre ‘grandi pagine’ del sociale la spinta propulsiva di Bergamo è stata fondamentale. Una città che fatto grande la Lombardia, l’Italia, e ha fatto grande il volontariato”.

L’intervento completo:

