Ben venga l'Atalanta americana, se garantisce un futuro sempre più internazionale - BergamoNews

“Un futuro ancora più internazionale…”. Così recita il comunicato dell’Atalanta che annuncia la “sottoscrizione di un accordo di partnership”. Infatti, l’Atalanta che per tre anni consecutivi gioca in Champions, continua il suo cammino in Europa League e resta in corsa in Serie A per una nuova qualificazione in Champions è una splendida, internazionale realtà.

Il tifoso atalantino, che aveva già il palato fino dopo tanti anni in Serie A e si è fatto la bocca buona, gustando da vicino le sfide col Manchester City e sia pure in tv (causa pandemia) con Ajax, Real Madrid, Liverpool, vorrebbe continuare a vivere questo sogno europeo. Insomma, che gli anni d’oro della gestione Percassi con mago Gasp si possano rivivere, grazie alla competenza dei dirigenti (dai Percassi a Sartori) e di uno staff tecnico, allenatore su tutti, che tanti invidiano alla società bergamasca.

Ecco, appunto, bergamasca. La “partnership” con l’amico americano mette un po’ in crisi, nell’animo del tifoso, questa identità. Anche se lo stesso Stephen Pagliuca sottolinea che “l’Atalanta e i Boston Celtic condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra e un legame unico con le proprie tifoserie e comunità”. Insomma, un legame che non può spezzarsi solo perché arrivano un bel mucchio di dollari nelle casse del club.

Poi Pagliuca sembra tranquillizzare mettendo in chiaro “l’obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre più competitivo su scala italiana e internazionale”.

Insomma, non solo un mero discorso finanziario. Ma il fattore sportivo resta comunque predominante, agli occhi dell’appassionato atalantino. E anche il patron o comunque ancora futuro presidente, Antonio Percassi, nel suo primo commento al ‘closing’ dell’operazione evidenzia per due volte la parola ‘crescita’. Lo dice subito: “Abbiamo colto con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra…”., E alla fine del suo intervento: “Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita”.

In conclusione. Il nuovo capitolo che si apre deve preludere a una Dea che guarda al futuro più tranquilla e magari può permettersi uno sforzo economico ma necessario, acquistando un attaccante per contrastare l’emergenza infortuni. Perché il tifoso, più che dal brand o dalle tecnologie innovative, si lascia affascinare da quel che vede sul campo e spera allora di continuare a godersi un’Atalanta da top class.

Con un riferimento storico: fra pochi giorni, il 23 febbraio, saranno 28 anni esatti dall’uscita dall’Atalanta del primo Percassi, che era presidente dal 3 novembre 1990. Per dirla chiara: questo accordo del 19 febbraio 2022 (con Antonio ancora presidente e Luca amministratore delegato) non deve essere un principio di resa, ma l’idea di costruire un’Atalanta più forte, in tutti i sensi. Buon lavoro e forza Dea.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!