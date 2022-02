Atalanta, il super tifoso Belotti: "Una svolta storica, ma non si snaturi il legame con Bergamo" - BergamoNews

“L’Atalanta ha la sua forza nel legame con il territorio e i suoi tifosi, una simbiosi con Bergamo che non va snaturata”: è il succo del ragionamento che Daniele Belotti, parlamentare bergamasco della Lega e super tifoso atalantino, ha voluto fare dopo l’annuncio ufficiale della vendita del 55% delle quote societarie a un gruppo di investitori americani guidati da Steve Pagliuca.

“Questa nel bene o nel male è una svolta storica nei 115 anni di Atalanta – ha scritto Belotti, uno che la storia dell’Atalanta e della sua tifoseria l’ha fatta stampare sui libri – . La quota di maggioranza della società non era mai uscita dai confini bergamaschi.

Ora arriva l’americano Stephen Pagliuca con un’offerta importante da circa 200 milioni per il 55% (sempre se le cifre che si leggono sui siti sono corrette, valutando quindi la Dea circa 430 milioni!!! – ricordiamo che Percassi l’aveva acquistata nel 2010 per 14 milioni).

Un’opportunità unica per fare il salto di qualità con un magnate yankee alle spalle già presente nel mondo sportivo come co-proprietario dei Boston Celtics.

C’è un però, fondamentale, secondo me e quelli che vivono l’Atalanta da una vita (anche quando si andava a Rho e a Sant’Angelo Lodigiano in trasferta): la guida e la mentalità devono restare bergamasche (quindi i Percassi), perchè noi non siamo una multinazionale come il PSG, il City o lo United.

L’Atalanta ha la sua forza nel legame con il territorio e i suoi tifosi, una simbiosi con Bergamo che non va snaturata.

Tradotto: benvenuto mister Pagliuca, grazie per questa straordinaria offerta, ma non va dimenticato che il calcio che amiamo noi non è il modello delle leghe americane senza retrocessioni e dove le squadre possono traslocare da una città all’altra e i posti in campionato di fatto si comprano.

La rivolta dei tifosi europei alla SuperLega ipotizzata dai grandi club di Spagna, Inghilterra, Italia è un segnale”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!