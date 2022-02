“Assassinio sul Nilo”: il ritorno del genio di Agatha Christie - BergamoNews

Titolo originale: Death on the Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Durata: 127’

Genere: Giallo, thriller

Interpreti: Rose Leslie, Gal Gadot, Dawn French, Annette Bening, Kenneth Branagh, Tom Bateman

Programmazione: Cinema

Valutazione IMDB: 6.7/10

Sebbene abbia deciso di concedersi un periodo di meritato riposo a bordo di un elegante battello a vapore, l’investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh) sarà presto costretto a cambiare i suoi piani. Quella che doveva essere una tranquilla vacanza sul fiume Nilo si trasforma infatti nell’angosciante ricerca di un killer che, mosso da intenzioni poco chiare, ha interrotto la gioiosa luna di miele tra Linnet Ridgeway (Gal Gadot) e Simon Doyle (Armie Hammer).

Lungometraggio del 2022 diretto ed interpretato dall’attore irlandese Kenneth Branagh, “Assassinio sul Nilo” è il secondo adattamento cinematografico del romanzo del 1937 “Poirot sul Nilo” scritto dalla geniale penna di Agatha Christie, nonché sequel del riuscitissimo “Assassinio sull’Orient express” uscito nel 2017.

Se non si fosse capito già con la prima trasposizione di cinque anni fa, l’obbiettivo di Branagh e della sua squadra è quello di raccontare storie vecchie quasi un secolo riproponendole al grande pubblico in chiave moderna e soprattutto cinematograficamente accattivante, riuscendoci su tutta la linea. Anche questa volta infatti la storia si rivela coinvolgente sin dalle prime battute iniziando in modo preciso e scrupoloso per presentare al meglio il variegato gruppo che ci accompagnerà durante questa avventura, per poi diventare sempre più incalzante via via che ci si avvicina all’epilogo, lasciando col fiato sospeso anche il più marinato appassionato del genere.

Spettacolarizzando e rendendo molto action quanto ideato dalla Christie, il film pone al centro della sua narrazione la passione di due innamorati descrivendone sia il lato dolce e delicato sia quello assolutamente folle e distruttivo che, non di rado, porta ad insani gesti giustificabili solo dall’impeto del momento. Oltre ad una narrazione fluida e ad un protagonista dal carisma magnetico, “Assassinio sul Nilo” ripone gran parte della sua forza nel cast che lo compone, confezionando alla perfezione una storia corale in cui ai vari comprimari, partendo dalla vecchia fiamma terribilmemnte gelosa della coppia a camerieri dal fare sospetto, viene dato lo spazio giusto per instillare il dubbio che forse, dietro ad una di quelle tante maschere di normalità, possa celarsi uno spietato assassino.

Pur non rappresentando nulla di particolarmente rivoluzionario, l’ultimo film sulle fatiche dell’investigatore belga più famoso della storia crea un’ottima trama che riporta efficacemente sul grande schermo tutta la suspense della storia originale, senza scadere mai in facili soluzioni e proponendosi già come uno dei lungometraggi più piacevoli del 2022.

Battuta migliore: “L’omicida è uno di voi!”

© Riproduzione riservata

