Arriva un fronte freddo da Nord: poco nuvoloso ed episodi di föhn - BergamoNews

Le previsioni del Centro Meteo Lombardo dal bollettino ufficiale emesso domenica 20 febbraio 2022 a cura di Francesco Costa.

ANALISI SINOTTICA

Dopo il calo di pressione che ha interessato il bordo più settentrionale dell’anticiclone stimolando un richiamo di correnti umide sud occidentali, con conseguente instabilità anche sulla nostra Regione, oggi la pressione tende ad aumentare con condizioni atmosferiche più stabili; l’ inizio della settimana sarà però caratterizzato dal transito di un fronte freddo da Nord che porterà qualche nevicata sui rilievi alpini di confine ed episodi di föhn sulla Lombardia Occidentale.

Domenica 20 febbraio 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulle province padane dal Pavese (Milanese compreso) al Mantovano nuvoloso o molto nuvoloso con nebbia o nubi basse in graduale dissoluzione nel corso della mattinata; sulle province prealpine (dal Verbano al Garda), Brianza, Valchiavenna e Valtellina poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso e verso metà giornata transito di nubi in altitudine.

Dal pomeriggio su tutta la Lombardia dissoluzione completa della nebbia e delle nubi basse con giornata che tenderà ad essere almeno in parte soleggiata, anche se il transito di nubi medio-alte determinerà nel complesso comunque cieli irregolarmente nuvolosi; non sono attese, in ogni caso, precipitazioni.

Temperature: valori minimi in lieve flessione e compresi tra 1/5°C, fino a 6/7°C nei grandi centri urbani; valori massimi in lieve aumento e compresi tra 12/16°C.

Venti: in pianura: in giornata brezze per lo più deboli dal settore SW, mentre a sera brezze deboli da NNW. Sui rilevi (1000\1500 metri): venti in prevalenza deboli variabili.

Lunedì 21 febbraio 2022

Tempo Previsto: Dapprima su Varesotto, Comasco e fascia padana, Oltrepò Pavese compreso, poco nuvoloso o in parte nuvoloso con possibili nebbie sulle basse pianure, in dissolvimento già nella prima mattinata. Sulle province prealpine (dal Lecchese al Garda), su Valchiavenna e Valtellina nuvolosità irregolare con temporanei addensamenti; deboli precipitazioni su Val San Giacomo, Valmalenco, Livignasco, Bormiese e più raramente su Val Seriana, Val di Scalve ed alta Valle Camonica con neve generalmente oltre i 1000 metri.

Dal pomeriggio su alto Lario, Valchiavenna, Valtellina, Valli Orobiche, Valle Camonica, Valli Bresciane ed alto Garda nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse su Val San Giacomo, Valmalenco, alta Valtellina ed alta Valle Camonica con neve oltre 550-750m; sul resto della Lombardia in prevalenza poco nuvoloso con modesti passaggi di nubi medio-alte.

Temperature: valori minimi in lieve rialzo e compresi tra 3/6°C, fino a 7/8°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 12/16°C.

Venti: in pianura: fino al primo mattino brezze per lo più deboli dal settore OVEST, mentre in giornata vento moderato dal settore NW con episodi di föhn sulla Lombardia Occidentale (raffiche fino a 50Km/h).

Martedì 22 febbraio 2022

Tempo Previsto: Nel corso della notte e al primo mattino ultime nevicate sui settori Alpini di confine; altrove cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Il resto della giornata sarà caratterizzato da cieli sereni o tutt’al più poco nuvolosi sui rilievi.

Temperature: valori in lieve aumento con minime comprese tra 4/9°C e massime tra 16/19°C.

Venti: in pianura venti da nord che nella prima parte della giornata potranno essere ancora di moderata intensità con episodi di föhn e locali raffiche fino a 50kmh; nel corso della giornata i venti tenderanno gradualmente a scemare.

