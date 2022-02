Truffa e minacce, il papà di Sportiello condannato a 2 anni e 3 mesi - BergamoNews

Bergamo. Due anni e tre mesi, oltre al pagamento di 3.200 euro per truffa e minacce. È la condanna inflitta dal tribunale di Bergamo ad Antonio Sportiello, 61 anni, papà del calciatore Marco dell’Atalanta, con cui non ha rapporti da tempo. Una condanna superiore a quella richiesta dal pubblico ministero, ovvero 1 anno e 6 mesi.

Il portiere nerazzurro non ha nulla a che vedere con la vicenda giudiziaria, se non per il fatto che il padre – secondo l’accusa – avrebbe speso il nome del figlio calciatore per garantirsi una maggiore credibilità con i suoi interlocutori.

La condanna interessa 4 dei 15 capi di imputazione contestati. Per 7 anche l’accusa aveva chiesto che non si procedesse per la remissione delle querele.

Il giudice Stefano Storto ha decretato il non luogo a procedere per altre 4 imputazioni, che comprendono la faccenda del conto di 950 euro non pagato in un ristorante di Bergamo (che Sportiello avrebbe saldato con un assegno, risultato però staccato dal blocchetto di una donna, parte offesa nella vicenda giudiziaria) e gli investimenti in case e terreni per 372 mila euro, mai realizzati, per una donna che si era invaghita di lui.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!