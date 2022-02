Donne coraggiose alla scoperta di sé: a Bergamo in scena “Funambole” - BergamoNews

Bergamo. Camminare su una linea sottile, in equilibrio tra la dimensione delle proprie ambizioni e dei propri sogni e quella della volontà altrui, dei costrutti sociali, delle immagini stereotipate. In una sola parola danzare come “Funambole”.

È questa la metafora al centro dell’omonimo spettacolo – Funambole – ideato da cinque professioniste unite dal bisogno di raccontare senza veli cosa significa essere donna nella società di oggi, in un percorso alla scoperta di sé.

In scena domenica 20 febbraio alle 20.30 al teatro Qoelet di Redona a Bergamo, Funambole è una produzione indipendente e tutta al femminile. Il testo e la performance delle attrici Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Irene Papotti della compagnia Matrice Teatro e allieve del maestro César Brie sono sorretti dalla direzione artistica delle bergamasche Giulia Argenziano, scenografa e visual artist, e Beatrice Sancinelli, regista e produttrice. Tutte giovanissime, di età compresa tra i 23 anni e i 26 anni.

“Lo spettacolo – racconta Giulia Argenziano – parla di argomenti a volte ancora tabù, legati a modi stereotipati di pensare la categoria del femminile come il rapporto con il proprio corpo o la relazione con i genitori. L’obiettivo è quello di creare un’identificazione e uno spazio di condivisione tra il vissuto di chi è sulla scena e di chi ascolta in platea, in un percorso alla scoperta di sé”.

Tra i banchi di scuola Rita (Claudia Perossini), Aurora (Virginia Cimmino) e Giovanna (Irene Papotti) si fanno una promessa: ritrovarsi dopo quindici anni nel luogo in cui sono cresciute per raccontarsi le esperienze che le hanno portate ad essere chi sono: donne coraggiose in un equilibrio che rappresenta l’instabilità e l’incertezza della vita delle giovani e dei giovani d’oggi.

Funambole è alla sua seconda rappresentazione dopo il sold out della prima a Sondrio. Un successo dovuto alla profondità delle tematiche e al senso di riconoscimento che è capace di produrre, come conferma Beatrice: “Oggi la gente ha bisogno di qualcosa di vero, sente l’esigenza di instaurare un dialogo con gli altri. Durante la prima si percepiva che il pubblico aveva bisogno di ascoltare e di condividere le esperienze portate sul palco. Al termine dello spettacolo molti si sono fermati a raccontarci le loro storie”.

La soddisfazione è stata grande anche per il carattere eterogeneo degli spettatori: “Siamo contentissime perché siamo riuscite a coinvolgere persone di ogni genere ed età”. Non solo donne, perché Funambole parla anche e soprattutto al pubblico maschile. “Abbiamo visto una reazione sorpresa degli uomini. Alcuni ci hanno ringraziate di aver portato sul palco dinamiche che sono difficili da esprimere finché non ci si trova dentro”.

Due figure maschili hanno anche contribuito alla creazione del progetto: sono Francesco Bosio, fonico dell’Edoné Bergamo e backliner dei Pinguini Tattici Nucleari, e Nicola Buttafuoco, chitarrista della band bergamasca, che hanno partecipato rispettivamente come tecnico audio-luci e come compositore delle musiche.

Un atro punto di forza di Funambole è il suo carattere totalmente indipendente. Per finanziarlo le cinque professioniste hanno scelto la via della raccolta fondi tramite crowdfunding. “L’abbiamo fatto – spiega Beatrice – anche per una ragione di completo controllo dal punto di vista artistico, non volevamo dipendere da nessuno. E il crowdfunding in questo senso ti avvolge, perché è fatto da singole persone che credono in te e nel tuo progetto e ti vogliono aiutare”.

Ora tutto è pronto per il debutto a Redona ma non solo, perché sono previste date in tutto il Paese: “La seconda serata volevamo fortemente fosse a Bergamo. Poi inizieremo un tour nelle principali città italiane. Saremo a Milano e Roma ma anche a Verona, Pisa, Taranto. E stiamo lavorando per portare Funambole anche all’estero, iniziando a Lugano in Svizzera”.

Per chi fosse interessato, è possibile prenotare il proprio biglietto sulla piattaforma https://redona.18tickets.it/film/funambole_2022/a06cca9d-2bc7-4a43-adf8-cd99e862bfbd oppure direttamente in cassa.

