Da lunedì lavori anche sul rondò delle Valli, come cambia la viabilità - BergamoNews

Bergamo. Inizia il cantiere al Rondò delle Valli: l’Impresa Milesi, incaricata dei lavori, ha cominciato nei giorni scorsi le attività preliminari di pulizia, tracciamento e verifica dell’area, per la costruzione del sovrappasso che connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di Bergamo.

L’opera, che vedrà la sua conclusione a dicembre 2022, prevede la realizzazione di oltre 600 metri di sedime stradale a cui si aggiunge la riqualifica del verde limitrofo e la realizzazione di parte del tracciato ciclopedonale che da Bergamo porterà a Gorle. Un investimento pari a circa 6,5 milioni di euro che si unisce alle diverse opere di urbanizzazione che gravitano intorno al progetto di Chorus Life, il futuro “Smart district” – Città del futuro” di Bergamo.

Per consentire l’intervento, il secondo (dopo quello sulla rotatoria di Campagnola/Malpensata) nell’arco di un anno sulle rotatorie della circonvallazione di Bergamo, il Comune di Bergamo ha emesso una specifica ordinanza per istituire, dalle 9 di lunedì 21 febbraio fino alle 19 del 31 dicembre, i seguenti provvedimenti viabilistici, validi per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere:

Nella fase 1 e 2

In Via Correnti Cesare all’intersezione con Via Martinella (direzione Largo Decorati al Valor Civile)

• Istituzione del limite di velocità di 50 KM/h,

In Via Correnti n. 21

• Istituzione del limite di velocità di 30 KM/h;

• Restringimento della carreggiata a vista;

• Istituzione del divieto di sorpasso;

In Via Correnti dall’intersezione con Via Gemelli Agostino sino a Largo Decorati al Valor Civile

• Divieto di transito pedonale,

• Restringimento della carreggiata a vista;

In Via Gemelli Agostino (all’intersezione con il parcheggio della via)

• Istituzione del limite di velocità di 30 KM/h;

In Via Gemelli Agostino (all’intersezione con la nuova corsia di immissione verso Via Correnti)

• Istituzione della segnaletica verticale e orizzontale di dare precedenza, in uscita da Via Gemelli;

In via Correnti Cesare (lato parcheggio di Via Gemelli Agostino)

• divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata negli stalli di sosta di carico e scarico regolamentati ivi presenti, esteso a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi utilizzati per i lavori;

In Via Gemelli Agostino (all’interno del parcheggio della via) lungo tutto il lato del civico 30

• divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ad esclusione dei mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico;

In Largo Decorati al Valor Civile all’intersezione della Circonvallazione delle Valli (con direzione Borgo Palazzo)

• Istituzione del limite di velocità di 30 KM/h sino all’altezza del fronte civico 154 (campo sportivo adiacente a Via Gleno)

• Istituzione del divieto di sorpasso;

Circonvallazione delle Valli, proveniente da Largo Decorati al Valor Civile con direzione Borgo Palazzo, dal fronte civico 168 al fronte civico 154

• Restringimento della carreggiata;

Nella fase 3

In Largo Decorati al Valor Civile

• Istituzione del limite di velocità di 30 KM/h;

In Sovrappasso Via Bersaglieri all’intersezione con Circonvallazione delle Valli

• Istituzione del limite di velocità di 50 KM/h

In Sovrappasso Via Bersaglieri all’intersezione con Via Correnti

• Istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

• Restringimento della carreggiata a vista

• Istituzione del divieto di sorpasso

In Circonvallazione Plorzano all’altezza della bretella che adduce a Largo Decorati al Valor Civile

• Istituzione del limite di velocità di 50 KM/h per entrambe le direttrici di marcia verso Largo Decorati al Valor Civile;

In Circonvallazione Plorzano nel tratto sottostante a Largo Decorati al Valor Civile, in entrambe i sensi di marcia

• Istituzione del limite di velocità di 30 KM/h;

• Restringimento della carreggiata a vista;

In Circonvallazione Plorzano nel tratto di bretella che collega Via delle Valli con il tratto di strada sottostante a Largo Decorati al Valor Civile

• Istituzione del limite di velocità di 50 KM/h

