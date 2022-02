Atalanta: il 2-1 con i greci vale di più grazie al nuovo regolamento - BergamoNews

Le notti d’Europa vissute con il cuore in gola per una partita di calcio dell’Atalanta sono tornate. La voglia del popolo nerazzurro di sostenere la squadra della città di Bergamo è alle stelle, soprattutto ora che siamo entrati nella fase a eliminazione diretta di Europa League e si è accesa la corsa Champions in campionato.

Già nelle ultime partite era aumentato l’incitamento della gente verso la formazione di Gasperini che stava attraversando un periodo non proprio brillantissimo a livello di risultati. Contro l’Olympiacos giovedì sera lo stadio della Dea è tornato a essere un fattore determinante, un catino infernale in grado di trascinare i calciatori al successo come se fosse un dodicesimo uomo in campo.

In passato eravamo abituati a sentire sempre i cori dei tifosi sugli spalti, vedere coreografie organizzate e assaporare una carica di adrenalina positiva. Lo scioglimento della “Curva Nord” e le restringenti misure di contenimento del Covid hanno trasformato la tana nerazzurra “normalizzandola”. Adesso però, in una delle partite più importanti della stagione i supporter hanno aumentato di nuovo i decibel e l’Atalanta ne ha beneficiato.

La doppietta di Djimsiti è arrivata sugli sviluppi di due corner calciati sotto la nuova Curva Pisani. La carica dei tifosi nerazzurri ha permesso al difensore albanese di credere con maggiore convinzione nella possibilità di arrivare per primo sul pallone e spingerlo in rete. I due gol hanno letteralmente fatto esplodere di gioia la gente che ha esultato per una vittoria preziosa.

In vista del ritorno, il 2-1 con cui la formazione di Gasperini ha battuto l’Olympiacos permetterà all’Atalanta di andare in Grecia con la possibilità di avere a disposizione due risultati su tre. Non è questa però la vera novità introdotta dal regolamento, infatti grazie alla decisione di togliere la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, gli orobici non verrebbero eliminati (come in passato) nemmeno perdendo 1-0. In quel caso si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Lontano dal Gewiss Stadium finora la corazzata bergamasca ha ottenuto in campionato nove vittorie e tre pareggi senza mai perdere mentre in Europa due pareggi e una sconfitta. L’unica squadra in grado di battere l’Atalanta in versione trasferta è stata il Manchester United all’Old Trafford. Questa volta la partita del Pireo avrà un sapore diverso perché in palio ci sarà il passaggio del turno ma i nerazzurri possono guardare al match con fiducia e ottimismo.

