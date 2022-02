Amadeus vs Maria De Filippi: la tv del 19 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 19 febbraio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi formato famiglia’‘. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”. Conduce Amadeus.

Su Canale5 alle 21.30 spazio a “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I.”. Omar, Maggie e la squadra devono indagare sulla sparizione di una giovane donna. Quando la trama s’infittisce, prende una piega molto strana….

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Insider – Faccia a faccia con il crimine”. Roberto Saviano si troverà faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati saranno le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero, nel quale Saviano ci guiderà ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore in ogni puntata di Insider a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Casino Royale”; su Italia1 alle 21.25 “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”; su Rai4 alle 21.20 “Killerman”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Un nuovo inizio”; su Iris alle 20.55 “I.T. – Una mente pericolosa”; e su Italia2 alle 21.10 “Blade”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Guerra e pace”. Il regista Andrea Baracco e la drammaturga Letizia Russo ci accompagnano nel magico mondo di uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale Guerra e Pace di Tolstoj.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost Wisperer – Presenze”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!