Al via il cantiere di piazza Matteotti: "Più bella e verde per la Capitale della Cultura" - BergamoNews

Bergamo. Dopo il trasferimento dell’ippocastano a Parco Suardi, avvenuto poco più di una settimana fa, partono i lavori per la riqualificazione del terzo lotto del centro piacentiniano.

Mentre progrediscono i cantieri di primo e secondo lotto, ovvero Piazza Dante e Largo Gavazzeni, entrambi in conclusione in primavera, il Comune di Bergamo avvia la sistemazione di piazza Matteotti: uno sforzo pensato per completare il centro città – con un intervento di riassetto e di riordino epocale, il primo vero dalla realizzazione del centro novecentesco della città – entro la fine dell’anno, alla vigilia cioè dell’appuntamento con la Capitale della Cultura 2023.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, c’è la realizzazione di una Piazza Matteotti più verde, con alberi a sostituire i posti auto, con la pietra a sostituire l’asfalto e una nuova organizzazione della mobilità che “allunga” via XX Settembre fino all’incrocio con viale Roma: sono questi gli elementi forse più rilevanti del progetto – realizzato dal gruppo Flanerie, vincitore del concorso bandito qualche anno fa dal Comune – per la riqualificazione del terzo lotto del centro piacentiniano di Bergamo.

“Prende avvio martedì – sottolinea l’Assessore alla riqualificazione urbana Francesco Valesini – l’ultima parte di un ampio progetto di ridisegno e aggiornamento del nostro centro cittadino, apportando – ci auguriamo – un valore aggiunto di qualità e miglior vivibilità, valore che ha fin dall’inizio motivato la scelta dell’Amministrazione. Il risultato lo vedremo a fine 2022, giusto in tempo per l’anno in cui la città diverrà, insieme a Brescia, Capitale Italiana della cultura”.

Anche il terzo lotto prosegue nel piano di de-pavimentazione dell’area sotto il doppio filare di alberi parallelo al Sentierone e di incremento degli spazi verdi del centro: vengono previsti 15 nuovi alberi e 1200mq di verde in più, che, se sommati alle previsioni sul secondo lotto, portano a incrementare il verde in centro di oltre 4000mq, con l’intenzione di piantare nuove alberature per abbellire ulteriormente l’area.

Per quel che riguarda la mobilità: Piazza Matteotti passa da una attuale, chiara, vocazione stradale a un’area di evidente vocazione pedonale, simile a quella che già esiste su via XX Settembre, che garantisce accessibilità a fornitori dei negozi e ai residenti, ma che apre spazi di qualità per i pedoni e i ciclisti.

Al termine dei lavori verranno tolti i poco più di 15 posti auto che si trovano sulla piazza, di fronte al palazzo degli uffici del Comune di Bergamo. Via Crispi sarà percorribile per costruire di fatto una sorta di rotazione con via Borfuro, consentendo di raggiungere il parcheggio in struttura della via. Saranno mantenuti, se non incrementati, i posti a disposizione per le due ruote, una domanda di sosta più compatibile con il contesto, con posti che saranno spostati negli spazi antistanti il civico 3 della piazza.

Passaggio Zeduri rimarrà percorribile dalle due ruote, saranno previsti anche spazi per il carico/scarico per garantire accessibilità ai fornitori delle attività commerciali. Saranno installate telecamere per il controllo degli accessi ai varchi dell’area.

I lavori partono martedì 22 febbraio dall’area antistante via Crispi. Per consentire il cantiere, è stata emessa un’ordinanza che istituisce, dalle 9 di martedì 22 febbraio fino alle 18 di domenica 31 luglio, i seguenti provvedimenti viabilistici – validi in base all’avanzamento dei lavori e per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi:

in Piazza Matteotti, nel tratto tra viale Roma e Passaggio Cividini

– restringimento della carreggiata a vista con istituzione di una unica corsia per ogni senso di marcia divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impiegati nei lavori

in Piazza Matteotti ai civici 15 e 16

– creazione di due stalli di sosta riservati ai veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico

alla Rotonda dei Mille in corrispondenza dei civici 4 e 2

– divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a pagamento ivi ubicati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i veicoli dei residenti che espongono il permesso A1 e A2 e A3

in Via Crispi

– divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, sul lato sinistro in direzione di Rotonda dei Mille, per tutte le categorie dei veicoli

– strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con Piazza Matteotti

– istituzione del doppio senso di circolazione, con entrata ed uscita sulla Rotonda dei Mille, solo per i residenti frontisti e per i veicoli autorizzati ad accedere a Palazzo Frizzoni.

