Truffa del rilevatore di gas: colpi a segno in città e provincia - BergamoNews

Bergamo. Le ultime segnalazioni riguardano via Carducci a Bergamo. Suonano ai campanelli delle abitazioni, privilegiando gli inquilini più anziani, e tentano di mettere in atto una vera e propria truffa.

Cercano di vendere per 400 euro un rilevatore di fuga di gas dal valore commerciale di circa 10 euro, facendo leva sulla sicurezza, nonostante la legge non preveda l’obbligo di tali di dispositivi.

È il nuovo allarme che lancia Adiconsum Bergamo, a seguito di numerose segnalazioni che giungono da diversi angoli di città e provincia.

“In alcuni casi – dice Mina Busi, presidente dell’associazione dei consumatori della Cisl – propongono la vendita di due rilevatori, al prezzo di 600 euro. Il valore commerciale del prodotto è irrisorio, ma le persone che si presentano a casa lo propongono ad un prezzo altissimo. Già diversi anziani sono cascati nella rete dei truffatori ed hanno presentato denuncia. L’operatore di presenta con il pos, per dare l’impressione di essere professionale, così riesce a riscuotere l’intero importo. Nonostante i ripetuti avvisi di prestare attenzione, spesso le persone fragili ci cascano e sono vittime di questi esperti truffatori”.

Ma quali sono gli strumenti per evitare questo genere di truffe? “La loro pericolosità sta nel fatto che vengono colpiti soggetti fragili nelle loro abitazioni, dove non possono essere aiutati sul momento. Ma anche nel fatto che tutto appare come se fosse perfettamente regolare e, anzi, gli apparecchi vengono proposti come un requisito della normativa, inducendo le persone a fidarsi. Invece, il fatto che sul volantino vi sia soltanto un numero di cellulare, deve generare cautela e allarme”.

Il consiglio è quindi quello di evitare di aprire la porta di casa a persone che propongono questo genere di vendite e, in generale, di prestare attenzione a coloro che chiedono denaro o l’accesso alle abitazioni prima di averne effettivamente verificato l’intenzione.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!