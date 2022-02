Nuvole, poi pioggia e nevischio nelle valli - BergamoNews

Weekend alle porte: sarà primaverile a Bergamo? Risponde Massimo mazzoleni del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone delle Azzorre presente sull’Iberia e sul Mediterraneo Occidentale subisce un ulteriore arretramento del suo centro d’azione verso l’Oceano Atlantico. Ciò aprirà la strada all’avanzata di un nuovo sistema frontale in direzione della regione Padano-alpina: i suoi effetti non saranno particolarmente incisivi ed origineranno un modesto episodio piovoso specie su Lombardia Est.

Venerdì 18 febbraio 2022

Tempo Previsto: Durante la notte sulla fascia padana a partire dal Cremonese e dal Mantovano progressivo ritorno della nebbia, mentre dall’alba nebbia nuvolosità variabile con nebbia in graduale dissoluzione ed arrivo di nubi basse su Oltrepò, Pavese, Lodigiano e Milanese; per contro su Valtellina e province prealpine (da Varesotto al Garda) poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine. Dal pomeriggio su Valtellina, Orobie Orientali, Valle Camonica, Valli Bresciane ed alto Garda nuvoloso o irregolarmente nuvoloso ed ancora parziali schiarite, altrove in prevalenza molto nuvoloso con nubi sempre più compatte: in serata su alto Lario, Valsassina, Val Brembana e Valle Imagna qualche debole pioggia o rovescio con neve oltre 1450-1650 metri.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 2/5°C, fino a 6/7°C nei grandi centri urbani; valori massimi in diminuzione e compresi tra 10/15°C.

Sabato 19 febbraio 2022

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con qualche timida schiarita dal tardo mattino su Varesotto, Alto Lario e Valchiavenna: piogge per lo più deboli su Comasco, Lecchese, Valtellina, Bergamasco, Valle Camonica, Bresciano e Garda con neve oltre 1400-1600 all’Ovest e 1600-1800m all’Est. Dal po meriggio su gran parte della Lombardia in prevalenza molto nuvoloso con piogge sparse su Bergamasca Est, Bresciano, Garda e fascia Padana dal Pavese (Oltrepò compreso) fino al Mantovano; per contro sul resto della regione nuvolosità variabile con schiarite più ampie nel corso della serata su alto Varesotto, alto Lario, Valchiavenna, Valtellina, alta Val Brembana/Seriana ed alta Valle Camonica.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 5/8°C, fino a 9°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 9/14°C.

Domenica 20 febbraio 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulle province padane dal Pavese (Milanese compreso) al Mantovano nuvoloso o molto nuvoloso con nebbia o più raramente nubi basse in graduale dissoluzione nel corso della mattinata. Su province prealpine (dal Verbano al Garda), Brianza, Valchiavenna e Valtellina in prevalenza poco nuvoloso con transito di nubi in altitudine. Dal pomeriggio su tutta la Lombardia dissoluzione completa della nebbia e cielo tra nuvoloso ed irregolamente nuvoloso per il frequente transito di nubi medio-alte: Non sono attese precipitazioni.

Temperature: valori minimi in lieve flessione e compresi tra 2/6°C, fino a 7/8°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari e compresi tra 10/15°C.

