Non si finisce mai di imparare: ABF Clusone propone tanti corsi per adulti - BergamoNews

ABF Clusone, punto di riferimento per la formazione dopo la terza media nel settore alimentare e della ristorazione, in quello dell’agricoltura e dell’allevamento e, recentemente, anche in ambito grafico ipermediale, propone anche corsi per adulti che stanno riscuotendo sempre maggiore successo.

Nei giorni scorsi hanno infatti avuto inizio il corso di Manutentore del Verde, quello di Apicoltura e il corso di Pizzaiolo.

I corsi dedicati al verde e al lavoro in mezzo alla natura

Il corso dedicato al Manutentore del Verde , giunto alla sua terza edizione, permette di conseguire l’abilitazione professionale di Regione Lombardia, obbligatorio per chi desidera avviare questa attività, oltre che per titolari e dipendenti di aziende già attive nel settore.

Si articola in 180 ore in cui si alternano lezioni teoriche online, su tematiche che vanno dalla botanica alla fitopatologia, agronomia generale e progettazione del verde, e lezioni pratiche tenute da agronomi professionisti in diversi vivai della zona.

Il corso di Avviamento all’Apicoltura è stato riproposto dopo l’enorme successo dello scorso anno e anche per questa edizione è stato velocemente raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Il corso ha una durata di 52 ore con una parte teorica iniziale, seguita da una parte pratica che si svolge attraverso tutto il periodo di fioritura, per permettere ai partecipanti di imparare a gestire autonomamente un alveare.

Novità 2022: ABF Clusone propone il corso di Pizzaiolo.

Il corso di Pizzaiolo è invece una novità che ABF Clusone ha deciso di proporre gratuitamente a disoccupati che desiderano riqualificarsi e accedere più facilmente al mondo del lavoro, ma anche a pagamento a tutti coloro che hanno la passione per la pizza e vorrebbero imparare tutti i segreti del mestiere.

L’edizione per disoccupati con meno di 30 anni ha avuto inizio da qualche giorno, con molto entusiasmo da parte dei giovani partecipanti.

Quella per disoccupati con più di 30 anni e per tutte le altre categorie, “Sua Maestà la Pizza” , si svolgerà a maggio e permetterà di conoscere tutti i trucchi per svolgere con successo l’attività di pizzaiolo, partendo dallo studio delle materie prime e delle diverse tipologie di impasti.

Gli altri corsi per adulti di ABF Clusone

Oltre a questi corsi, nelle prossime settimane sono in partenza corsi “storici” di ABF Clusone e sempre gettonatissimi. Parliamo di Pasticceria Base , in cui i nostri corsisti impareranno a realizzare le preparazioni base della pasticceria (pasta sfoglia, pasta frolla, creme, pan di spagna, pâte à choux, bignè) e Pasticceria Intermedio , che invece approfondirà l’utilizzo del pan di Spagna per creare torte più elaborate, oltre a fornire consigli per la creazione di semifreddi, rotoli farciti e tecniche avanzate di biscotteria.

Dei “grandi classici” fanno parte anche gli intramontabili corsi di Cucina: Cucina base , iniziato nei giorni scorsi, e a seguire Cucina Intermedio nel quale si lavorerà sul riconoscimento della qualità delle materie prime e su nuove tecniche di lavorazione per creare piatti innovativi sotto ogni aspetto.

Ma non è tutto! Rivolgendosi ai disoccupati, ABF Clusone ha deciso di riproporre loro il corso di Informatica con EIPASS (che può essere tuttavia frequentato anche a pagamento dalle altre categorie). L’obiettivo del corso è insegnare ad utilizzare il computer a principianti di ogni età che a fine corso potranno eventualmente sostenere gli esami per ottenere il passaporto europeo di informatica (EIPASS).

Inoltre ABF Clusone ha pensato di espandere il proprio raggio d’azione promuovendo corsi su nuove ed interessanti tematiche come:

– Web Design , un corso che si articola in 10 lezioni da due ore ciascuna presso il moderno laboratorio di informatica di ABF Clusone e permetterà ai partecipanti di imparare come creare pagine web, sviluppare siti internet vetrina, realizzare siti internet ottimizzati mobile, trovare lavoro come programmatore HTML o come web designer e front developer;

– gestione del Recupero Crediti , attraverso un corso rivolto ad aziende e liberi professionisti che si ritrovano a gestire il recupero crediti e desiderano ottenere tutti gli strumenti per far fronte a debitori insolventi, senza ricorrere immediatamente alla fase giudiziale, dove è necessaria la figura di un legale.

– le Aste Immobiliari , con un corso che fornisce le conoscenze di base legate al mondo delle aste e permette di scoprire quali sono i siti internet nei quali trovare le migliori offerte, come leggere una perizia e a chi rivolgersi per visionare il bene oggetto di interesse.

– le Locazioni Brevi , un corso specifico per chi desidera avvicinarsi al mondo del turismo attraverso l’esperienza degli affitti brevi, traendone interessanti opportunità di guadagno.

Iscriversi ai vari corsi è semplice! Basta visitare il sito e cliccare sul pulsante di iscrizione nella scheda dei corsi che interessano.

© Riproduzione riservata

