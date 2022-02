NCIS, Quarto grado o Transporter: Extreme? La tv del 18 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 18 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci.

Il programma prevede la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi e dal voto sui social. A caratterizzare questa terza edizione saranno i duetti in cui si esibiranno le nostre maschere con dei grandi nomi del panorama musicale italiano.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”: dopo l’esplosione della sua barca, Gibbs viene fatto credere morto e partecipa segretamente alle ricerche del serial killer che sta mietendo altre vittime…

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta la visione del film “Frieden – Il prezzo della pace”. È la primavera del 1945 e in Svizzera si respira aria di nuovi inizi, in particolare tra le generazioni più giovani. Klara Frey proviene da una famiglia di artigiani, ma lavora in una casa di accoglienza per rifugiati dove conosce bambini e ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento. Questi incontri sconvolgono la sua fede nella bontà delle persone e scatenano un feroce conflitto con la sua famiglia e suo marito Johann Leutenegger, che ha appena rilevato l’azienda di famiglia dal padre di Klara. Il senso di giustizia di Klara la lega a suo cognato Schwager Egon Leutenegger, funzionario federale impegnato a garantire che i nazisti fuggiti in Svizzera ottengano la giusta punizione.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà la fiction “Fosca Innocenti”.

Su La7 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Transporter: extreme”; su Iris alle 21 “Brivido nella notte”; e su Italia2 alle 21.10 “PPZ – Pride and Prejudice and Zombies”.

Su Rai4 alle 21.20 andrà in onda la serie “Warrior”. L’esperto di arti marziali Ah Sahm è in cerca di vendetta nella San Francisco del 1878 mentre il quartiere di Chinatown è sconvolto dalle guerre intestine tra gang criminali e dalla corruzione politica e delle forze dell’ordine.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Luigi Squarzina: il teatro e la vita”. Un omaggio a una delle figure storiche del teatro italiano, nell’anno: Luigi Squarzina. Protagonista della scena, intellettuale rigoroso ed esigente, Squarzina realizzò la traduzione dei capolavori di Shakespeare prima ancora di portarli in scena.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

