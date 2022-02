Lovere, in piazzale Bonomelli box e parcheggi interrati - BergamoNews

Lovere. Quasi 5 milioni per fermare i cedimenti del sottosuolo.

La parte alta di Lovere poggia sul… gesso. Non per niente è stata attiva la storica cava di gesso delle Reme. Sul… gesso sono stati costruiti negli anni 50/60 interi quartieri (la maggior parte con il famoso Piano Ina-Casa (chiamato Piano Fanfani). Ma i cedimenti in varie zone negli anni si sono accentuati, come in Trello, coinvolgendo anche il Santuario delle Sante, oggetto di ripetuti interventi di consolidamento.

Adesso l’attuale amministrazione ha varato un ambizioso piano di consolidamento di un’area di più di 6 mila metri quadri, riguardante anche vie sottostanti. Un piano che prevede una spesa di circa 5 milioni di euro complessivamente di cui più di 3 milioni già finanziati dalla Regione e dal Ministero dell’Interno per quanto riguarda il quartiere Trello (un complesso edilizio da anni con cedimenti che hanno interessato anche le abitazioni nella parte centrale del quartiere), viale Dante (che ha prospiciente anche il Polo Scolastico di Lovere, il più importante della zona), Cornasola e Via Nazionale.

Il secondo progetto, con spesa previste di 1.810.000 euro riguarda Piazzale Bonomelli che comprende anche il Palazzo dei Servizi sanitari, oltre alla parte residenziale (alcune case sono state abbattute negli anni e un’altra sta per essere acquisita dal Comune per essere appunto abbattuta). Ma Piazzale Bonomelli è anche la zona più importante come polo di parcheggio per chi si reca al vicino ospedale e per chi abita nel centro storico sottostante. E qui il progetto prevede di “alleggerire” il sottosuolo del materiale di inerti che è stato utilizzato nei decenni come “tappabuchi” per le continue voragini che si creavano.

I geologi hanno dato via libera all’idea di creare un parcheggio sotterraneo con box nella parte centrale del piazzale e ricavando altri parcheggi nelle zone limitrofe, in particolare con l’abbattimento di Casa Ce.Ca le cui condizioni di stabilità sono irrimediabilmente compromesse.

Su Araberara in edicola un lungo intervento dell’ex Sindaco Giovanni Guizzetti, attuale Assessore ai Lavori Pubblici, ricostruisce la storia e illustra gli interventi programmati.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!