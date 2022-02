L'Atalanta torna a sorridere con Djimsiti - BergamoNews

L’Atalanta torna a sorridere. È quasi un sollievo tornare a vincere tra le mura amiche. Non è un successo sfavillante, ma è molto importante per il morale di squadra e piazza.

Gasperini mette in atto un turnover massiccio nel cuore del campo, lasciando in panchina sia Koopmeiners che Freuler. Questa scelta pare non pagare, in quanto sia Pessina che Pasalic, anche scambiati tra mediana e tre quarti, sbagliano un’infinità di palloni anche elementari.

La Dea va sotto al quarto d’ora, fa fatica a girare sia per via di una formazione con poche idee sia perché i greci si arroccano davanti al proprio portiere a difesa del risultato. Nella ripresa subentrano i richiesti a gran voce (Koopmeiners e Boga), gli orobici mettono alle strette gli ellenici. Trovare i pertugi rimane molto arduo, e allora servono due corner per ribaltare la partita. Mattatore assoluto è Djimsiti che con una doppietta in due minuti trascina alla rimonta la formazione bergamasca.

Nel finale qualche brivido non manca, più per errori pacchiani nerazzurri che per azioni manovrate degli ospiti. Lo spauracchio del gol all’ultimo secondo spaventa tutto l’impianto del Gewiss Stadium. Una paura generale cala quando la squadra di Martins calcia una punizione al 92′. Un incubo che si ripresentava dopo i calci piazzati di Fiorentina e Juventus che avevano spezzato i sogni di gloria nelle ultime due sfide terminate con l’amaro in bocca. Sebbene non ci fosse ancora nulla nulla decisivo al triplice fischio del signor Scharer i tifosi lanciano al cielo un boato di esultanza che si sente in tutta la città.

La vittoria non deve di certo esaltare alla follia. La squadra ha ancora lacune e in più la fortuna non è di sicuro dalla parte nerazzurra. A Firenze non ci saranno attaccanti di ruolo della prima squadra. La riflessione sullo svincolato potrebbe tornare di moda, anche perché pensare di snaturare Pasalic per altri mesi non appare come la soluzione migliore nè per la squadra nè per il giocatore stesso. Al Franchi sarà uno scontro per l’Europa, molto delicato considerate le polemiche molto accese nelle due sfide perse contro i Viola. Servirà una Dea da battaglia.

Top e flop

Sul piano prettamente della prestazione in sè non è sicuramente l’Atalanta dei tempi d’oro. Anche perché considerati gli infortuni reiterati nel reparto offensivo (anche Muriel ko) mister Gasperini non può godere a pieno delle qualità, della potenza e dell’imprevedibilità dell’attacco nerazzurro.

A livello individuale su tutti spiccano i tre difensori: Toloi per temperamento e per grande senso dell’anticipo soprattutto in un primo tempo costernato da errori, Demiral per la fisicità e per la conferma sempre più ufficiale nei meccanismi della Dea e Djimisiti per questa doppietta inaspettata. Male, anzi molto male, le due soluzioni pensate dal primo minuto dal tecnico orobico: Pessina e Pasalic oltre ad essere fuori ruolo, a tratti parevano proprio fuori dal campo, sconnessi.

L’attenuante della posizione è da mettere in conto, ma quando si commettono errori di passaggio la posizione c’entra poco. I due sostituti Koopmeiners e Boga, non fanno nemmeno loro faville, ma l’olandese governa il centrocampo e detta i tempi, mentre l’ivoriano è l’unico che ha le capacità per sgusciare in mezzo a così tanta gente in difesa. Quando entrano questi ultimi la Dea è più fluida, anche perché sulla corsia destra Maehle e Malinovksyi cominciano a tambureggiare e avanzare con continuità (la maggior parte dei corner son conquistati da quel lato).

Le pagelle

Musso SV

Toloi 7,5

Demiral 7,5

Djimsiti 8,5

Maehle 7 (Hateboer SV)

De Roon 6,5

Pessina 5 (Koopmeiners 6,5)

Pezzella 6,5

Pasalic 4,5

Malinovskyi 6,5 (Mihaila 6)

Muriel 5 (Boga 6,5)

