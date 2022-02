“Il Trovatore” di Verdi a Bergamo. Il regista Catalano: “Lasciatevi trasportare dalle emozioni” - BergamoNews

“Lasciatevi travolgere dalle emozioni che il teatro e l’opera lirica sanno trasmettere”. E se si tratta di forti emozioni, in grado di catturare ogni tipo di spettatore, Giuseppe Verdi, celebre operista dell’Ottocento, è sicuramente un grande maestro. “Il Trovatore”, opera composta nel 1853 dal musicista di Roncole di Busseto, in Emilia Romagna, ne è una conferma.

Il titolo appassionante della “trilogia popolare” sarà al teatro Donizetti di Bergamo venerdì 18 febbraio (ore 20) e domenica 20 febbraio (ore 15:30).

Il regista palermitano Roberto Catalano torna a Bergamo dopo essere stato applaudito nel 2017 al Donizetti Opera Festival.

È contento di tornare?

Certamente. Ho avuto la fortuna di vedere il Teatro Donizetti prima del restauro. All’epoca ero aiuto regista. Nel 2017, in occasione del Donizetti opera Festival, ho firmato la regia di “Che originali! Pigmalione” in scena al teatro Sociale di città alta. Quindi tornare a Bergamo è un po’ come tornare a casa. L’emozione è parecchia, ma anche il senso di responsabilità che provo nell’entrare nel meraviglioso teatro Donizetti restaurato.



In una intervista lei dice: “L’opera è portatrice sana di sentimenti”. Perché?

I libretti d’opera sono pagine vive, grandi contenitori universali di sentimenti. Per questo motivo valgono per tutti gli uomini e cambiano con gli uomini. Pensiamo, ad esempio, ad un libro vivo come “Delitto e castigo”. Se lo leggi a quarant’anni avrà un significato diverso di quando ne avevi venti. Le parole sono le stesse ma muta il loro significato, come la vita. I libretti d’opera contengono la stessa dose di vita, sono mari profondissimi che possono regalare tesori inaspettati.

Qual è l’elemento nuovo che emerge in questa versione de “Il trovatore”?

Non credo che ci sia qualcosa di nuovo. Piuttosto qualcosa di attuale, che ancora oggi possiamo sentire come nostro. In questo caso c’è un elemento umano che entra prepotentemente nel melodramma. Verdi è un maestro nel saper intercettare l’emozione o il vissuto di chi guarda l’opera. L’intento del processo creativo è stato quello di cogliere il sentimento predominante.

Di quale sentimento si tratta?

Insieme ai collaboratori, allo scenografo e al costumista, ci siamo focalizzati sul dolore di Azucena. Da qui siamo partiti, dal raccontare il dolore di perdere madre e figlio – ucciso da Azucena stessa per errore -, che poi si è tradotto scenicamente nel nostro allestimento.

Azucena, zingara della Biscaglia, è una delle tante donne forti raccontate da Verdi.



Sì. Nelle opere di Verdi troviamo donne forti, donne che si sacrificano o attraverso le quali passa la risoluzione di tutti gli eventi. Nel caso de “Il trovatore”, secondo me, c’è un elemento che contraddistingue Azucena, dai tanti altri personaggi femminili. In lei rivedo una riflessione freudiana ante litteram: l’impossibilità di fuggire dal dolore e la necessità, per superarlo, di conoscere fino in fondo, fino alla parte più oscura.

La storia di Azucena ricorda quella di Medea, eroina della mitologia greca.



Il finale del Trovatore e quello del mito di Medea in qualche modo collimano. Medea non uccide Giasone per vendicare il tradimento, ma uccide i loro figli, provocandogli un dolore ancora più grande. Azucena fa lo stesso, anche se non così consapevolmente, secondo me. Anche in questo caso la punizione per i vivi non è la morte, ma il dolore. Mi sono fatto guidare da una frase di un film di Sorrentino, “This Must Be the Place”, in cui si dice che “ci sono molti modi per morire, il peggiore è rimanere vivi”. E così Leonora e Manrico, i due protagonisti dell’opera, per vivere il loro amore dovranno morire perché in vita non è possibile.

Quale suggerimento darebbe a uno spettatore poco allenato alla musica lirica che vede per la prima volta “Il trovatore”?

Personalmente credo che ogni suggerimento che direzioni lo sguardo dello spettatore sia una mancanza di rispetto. Posso solo dare il consiglio di vedere l’opera senza preconcetti. E soprattutto di avere pazienza, quella calma nell’ascolto che forse abbiamo perso. A teatro, lasciatevi travolgere dalle emozioni!

