Il progetto bergamasco DigEducati tra i 22 finalisti del Premio Nazionale per le Competenze Digitali - BergamoNews

Bergamo. DigEducati, progetto della Fondazione della Comunità Bergamasca, è tra le 22 iniziative finaliste alla prima edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali di Repubblica Digitale.

Il riconoscimento, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e realizzato con la collaborazione di Formez PA – di cui anche PA Social fa parte -, ha l’obiettivo di mettere in luce le migliori iniziative di sviluppo delle competenze digitali per i cittadini e le scuole. Dei 120 progetti presentati da imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore, la Giuria di esperti nominata dal DTD ha valutato e selezionato le più meritevoli: cinque per ciascuna delle categorie Digitale per tutti e Digitale contro il divario di genere e sei (ex-equo nel quinto posto) per Digitale inclusivo, Digitale nell’educazione per le scuole.

Tra le iniziative in gara nella categoria Digitale nell’educazione per le scuole c’è proprio DigEducati che per il triennio 2021-2023 promuove attività per incrementare le competenze digitali di bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni e dei loro adulti di riferimento. Ente capofila è la Fondazione della Comunità Bergamasca, con un’ampia rete di partner in grado di raggiungere in modo capillare tutti i comuni della bergamasca: 14 Ambiti Territoriali, la Rete Bibliotecaria Bergamasca, oltre 21 Cooperative Sociali e l’Università degli Studi di Bergamo. Nel triennio verranno allargate queste collaborazioni con gli Istituti Comprensivi, le organizzazioni di Terzo Settore e altri soggetti interessati.

DigEducati è un luogo virtuale (piattaforma Digeducati) e in versione fisica (Punti di Comunità) dove trovare risposte utili alle domande su come si usa il digitale per imparare, studiare, divertirsi, giocare, socializzare, stare in contatto.

È stato pensato e realizzato per bambini e ragazzi: dai contenuti agli allestimenti, dal linguaggio all’organizzazione, è tutto realizzato “su misura”.

DigEducati mette a disposizione dei ragazzi e delle loro curiosità e necessità educatori digitali (educatori e bibliotecari) e tutor (studenti universitari).

Le iniziative finaliste saranno presentate in occasione di due webinar in programma il 24 e il 25 febbraio. Dall’1 al 15 marzo sarà proprio la giuria popolare ad assegnare il proprio voto alle iniziative che riterrà più meritevoli, tramite la piattaforma ParteciPa. Questo voto contribuirà ad individuare i vincitori e ad assegnare la menzione speciale del pubblico online, per ognuna delle categorie in concorso.

I vincitori del Premio e delle menzioni speciali saranno annunciati dalla giuria nel corso di un evento finale di premiazione che si terrà a fine marzo.

Tutte le informazioni sul Premio si possono trovare cliccando qui.

