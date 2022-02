Gasperini: "Bella vittoria, ma in Grecia non sarà facile" - BergamoNews

Bergamo. Al termine della vittoria dell’Atalanta nei playoff di Europa League contro l’Olympiacos ha parlato il tecnico nerazzurro Gasperini: “Le partite in Europa sono sempre difficili: le squadre leader nei propri campionati hanno sempre colpi e personalità. Ci abbiamo messo del tempo a recuperare, poi i gol anche su calcio d’angolo sono finalmente arrivati”.

Sulla qualificazione e sulla partecipazione alla prossima Champions si è espresso così: “In Grecia troveremo un ambiente caldo, ma avremo la possibilità di giocare meglio, e avremo un giorno in più per riposare dopo Firenze. Il campionato è la strada giusta per andare in Champions: più si va avanti, più squadre forti ci sono, anche italiane. Il palcoscenico internazionale per noi è fantastico, ma la via maestra è quella del campionato”.

L’allenatore di Grugliasco ha commentato anche il periodo sfortunato degli attaccanti tra infortuni e i pochi gol realizzati: “Abbiamo dei momenti in cui gli infortuni si concentrano in un reparto in particolare: a ottobre-novembre la difesa, ora l’attacco. Oggi Pasalic ha esordito lì davanti: dovrò metterci i portieri, sono gli unici che mancano! Quando mi dicono che si respira del pessimismo, rispondo che lo respirano gli altri, noi non siamo pessimisti: siamo in corsa in campionato, siamo protagonisti. In Europa League, anche coi nostri cerotti, vogliamo starci. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, che ci mettono la qualità nonostante tutto”.

Sui singoli: “Koopmeiners è un giocatore forte: in questo momento lo utilizzo in più ruoli, ha capacità tecniche e atletiche, ha forza, ha solo 23 anni, e le qualità per diventare un top: è stato un acquisto molto azzeccato. Non sono molto contento di come è entrato stasera, anche se ha battuto bene i corner. E anche Boga si sta inserendo bene, ha già mostrato le sue qualità; dobbiamo capire bene il suo modo di entrare in gioco, dove lo vogliamo andare a cercare, possibilmente più vicino all’area, perché sprechi meno energie nella corsa”.

