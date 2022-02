Djimsiti bomber che non t'aspetti, ma ad Atene servirà un'altra Atalanta - BergamoNews

In mancanza di un vero centravanti, la Dea di Coppa se ne inventa uno in casa. Nella gara di andata dei playoff di Europa League, Djimsiti è il mattatore della serata e con una splendida doppietta riesce a ribaltare l’iniziale vantaggio dei greci.

E’ così che l’Atalanta, spinta anche dai 9.000 del Gewiss Stadium, supera l’Olympiacos e potrà andare al Pireo tra una settimana per la gara di ritorno con due risultati su tre a disposizione.

Sul piano del gioco, la formazione nerazzurra non disputa una delle sue migliori partite, forse intimorita dall’importanza del risultato in palio. Troppe le palle sbagliate, soprattutto nella prima parte di gara, durante la quale i greci ne approfittano per portarsi avanti con un bel tiro di Soares.

Per i nostri nessun tiro nello specchio della porta avversaria, con quel gioco teso a volerci arrivare sempre col pallone tra i piedi. Eppure i cecchini li abbiamo e lo hanno dimostrato in più di un’occasione. Così, come troppo spesso accade, la Dea si ritrova a dover inseguire, spendendo notevoli energie psicofisiche nel cercare la rimonta. Anche perché la formazione greca si arrocca cercando solo di difendere la rete di vantaggio. E l’Atalanta è costretta a rinunciare a Muriel che da diversi minuti accusa un problema alla coscia.

Formazione da reinventare. Pasalic falso nueve e innesto di Boga e Koopmeiners: soprattutto questi ultimi danno nuova linfa all’Atalanta che attacca a testa bassa e dopo l’ora di gioco accade quello che non t’aspetti. In tre minuti il difensore albanese prima con un gran colpo di testa e poi con un tiro su una respinta della difesa porta i bergamaschi sul 2 a 1.

Manca ancora mezz’ora al termine e il vantaggio potrebbe essere ulteriormente allargato, ma i ragazzi di Gasperini sembrano aver finito le energie e così il match si chiude sul 2 a 1.

Palma del migliore ovviamente a Jimmy, mentre deludono Pessina, Muriel e Pasalic. Molto bene i due subentrati Boga e Koopmeiners: a mio avviso due pedine imprescindibili nello scacchiere nerazzurro.

Sicuramente la vittoria è importantissima in vista della gara di ritorno, ma ad Atene sarà un inferno. Lo sa anche Gasperini che in sala stampa lo evidenzia a chiare lettere. In ogni caso occorre essere fiduciosi, in fin dei conti si parte da un risultato favorevole. E tra poche ore sotto di nuovo col campionato, insidiosissima trasferta a Firenze.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!