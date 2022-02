Con Windows 11 le app dello smartphone sul PC - BergamoNews

Negli ultimi due anni, complice la situazione in cui abbiamo vissuto, è cresciuto in modo esponenziale l’uso del computer, spesso in combinazione con lo smartphone: oggi sarà più facile fondere ulteriormente il PC con il cellulare, grazie a una novità che sta per raggiungere gli utenti di Windows.

Windows 11 sta introducendo progressivamente tutte le novità annunciate nei mesi scorsi, al momento del suo lancio. E tra queste abbiamo anche l’arrivo di una delle più attese funzionalità: stiamo parlando del supporto delle app dello smartphone anche su PC.

Ma andiamo con ordine.

Tra le varie novità introdotte abbiamo la possibilità di creare le cartelle nel menu Start, ottimizzare il consumo di energia ed il risparmio energetico, gestire in maniera più efficiente l’interfaccia grazie a nuove funzione per il touchpad ma soprattutto l’introduzione della compatibilità di pc con windows 11 con le applicazioni di Android. Una funzione, quest’ultima che in molti aspettavano in modo trepidante, e che dopo diversi mesi dal lancio del nuovo OS, diventa realtà.

Scopriamo insieme agli esperti di Mister Gadget di cosa si tratta.

Il nuovo aggiornamento

Il nuovo major update di windows 11 è ora disponibile a tutti. Quindi ciò che vi consigliamo è di andare nelle impostazioni, selezionare la categoria “windows update”, effettuare una ricerca degli aggiornamenti, e procedere con l’installazione dell’ultima versione di windows 11.

Come funziona la compatibilità con le applicazioni di Android

Innanzitutto occorre dire che il nuovo servizio introdotto con il nuovo aggiornamento è implementato grazie all’aiuto e alla collaborazione dell’App Store di Amazon.

Saranno disponibili oltre 1000 applicazioni Android, tramite l’Amazon Appstore.

Prerequisiti

Affinché la funzione sia attiva e funzionante è necessario soddisfare però una serie di parametri richiesti. Andiamo a vederli insieme.

Vi potrebbe essere richiesto di attivare la virtualizzazione nel BIOS/UEFI del vostro laptop.

La vostra versione del Microsoft Store deve essere 22202.1402.0.0 o successiva

Avere un account Amazon localizzato negli Stati Uniti in modo da poter utilizzare Amazon Appstore.

Andiamo ora a vedere in che modo le app Android saranno scaricabili e disponibili su pc windows 11.

Il download

Dopo aver soddisfatto i parametri elencati in precedenza protrete procedere. Come prima cosa dovrete installare l’app Amazon Appstore. In questo modo si installerà automaticamente anche il Windows Subsystem for Android. Essendo che l’app non è ancora supportata in italia bisognerò effettuare una forzatura del sistema.

Ecco come:

dopo aver effettuato il normale login, vi verrà segnalato che l’app non è disponibile nel paese da cui stai operando.

A questo punto dovrete andare a questa pagina di login, e accedere.

Dopodiché alla voce “Preferenze” cliccate su “Country/Region” e selezionate “United States” e scegliete un indirizzo US.

A questo punto ritornato sull’app Amazon Appstore. Effettuate lob-out e riaccese. L’app dovrebbe funzionare correttamente e potrete scaricare le app direttamente dall’Amazon app store.

