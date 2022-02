Cèsar Brie racconta Falcone e Borsellino: “Non eroi, uomini coerenti in uno Paese incoerente” - BergamoNews

C’erano una volta due uomini, cresciuti nello stesso quartiere. Avevano sogni e speranze, l’uno amava la musica lirica, l’altro le passeggiate in campagna. Non erano eroi, ma uomini giusti e coerenti. Oggi li ricordiamo perché decisero di combattere l’incoerenza della loro terra, ma all’epoca furono lasciati soli.

A distanza di trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, ci sono ancora elementi non chiari sulla vicenda che ha portato alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 57 giorni l’uno dall’altro.

A raccontarla, secondo le regole e le parole del teatro, è César Brie, insieme alla compagnia Campo Teatrale, sul palco del Teatro Sociale di Bergamo in un doppio appuntamento (17 e 18 febbraio).

Lo spettacolo, inserito nella nuova rassegna “Appuntamento con la Storia” curata da Maria Grazia Panigada e promossa Fondazione Teatro Donizetti, ha portato a teatro numerosi studenti e studentesse delle scuole superiori.

“Nel tempo che ci resta” non è un documentario, ma “un fatto artistico dove verità, poesia, rigore e indagine possano unirsi, ha detto César Brie, attore e regista, poco prima di andare in scena. “Per essere come Falcone e Borsellino non bisogna essere eroi, ma coerenti con i principi che uno si dà per vivere. Se tutti seguissimo il loro esempio, il mondo sarebbe un posto migliore”.

Come nasce questo spettacolo?

Nasce molti anni fa. Donato Nubile e Marco Bolla, direttori della compagnia Campo Teatrale, da tempo volevano fare un lavoro sulla storia di Falcone e Borsellino e io, su loro richiesta, ho promesso di aiutarli. Durante il periodo di studio sulle vite di questi due uomini, ho conosciuto la figura di Tommaso Buscetta che mi ha affascinato tantissimo. Così ho deciso di interpretarlo. Poi ci siamo resi conto che erano necessarie in scena anche due figure femminili, Francesca Morvillo e Agnese Piraino Leto, rispettivamente moglie di Falcone e Borsellino, in modo da raccontare anche la storia oltre l’impegno civile. Ricordiamo che loro non sono eroi, ma persone che sono state lige alle regole che si sono date, profondamente oneste. Questo è il messaggio che vogliamo dare con questo spettacolo: per essere come Falcone e Borsellino non bisogna essere eroi, ma coerenti con i principi che uno si dà per vivere. Se tutti seguissimo il loro esempio, ci sarebbe meno dolore nel mondo.

Uomini coerenti, un Paese la cui storia è poco coerente…

Si. L’incoerenza dell’Italia sta bel fatto che in questo paese si fanno le leggi e poi si fa di tutto affinchè queste non vengono applicate. La nostra Repubblica è nata “storta” già durante il periodo della Liberazione, quando viene chiesto supporto ai mafiosi per combattere i fascisti e i nazisti. L’incoerenza è continuata con la connivenza tra istituzioni falsamente democratiche. Ricordiamoci, ad esempio, i cinquanta sindacalisti uccisi dalla mafia durante gli anni ’50. La mafia ha sempre fatto il lavoro sporco della classe dirigente e lo fa ancora, ma con metodi diversi. Oggi la mafia vive tra i colletti bianchi, non fa più gli scontri armati, ma è assolutamente presente: il dieci per cento dei comuni in Italia è commissariato per mafia. La penetrazione della mafia negli affari privati e pubblici e immensa e non meno devastante rispetto al passato.

Lei ha detto che “il teatro coinvolge con la bellezza, chi esce dal teatro, esce migliore di quando è entrato”. Dopo aver visto questo spettacolo, cosa porteranno con sé gli spettatori?

Io spero che le persone che escono dal Sociale portino con sé una inquietudine, una voglia di conoscere e di approfondire, un piccolo disagio. L’arte attraverso il bello deve metterci a disagio, deve scuotere le nostre coscienze sia che si parli di un dramma familiare sia che si parli di una questione storico-politica. L’obiettivo di noi artisti di teatro è creare un piccolo terremoto metaforico nelle persone, che devono interrogarsi e rispondersi. Questa è la cosa più importante del nostro lavoro.

