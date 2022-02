Boltiere: la Giunta approva i progetti per l’adesione ai bandi del PNRR - BergamoNews

Il Piano Nazione di Ripresa e Resilienza è il piano preparato dal governo italiano per rilanciare l’economia dopo la crisi pandemica causata dal virus Covid19, e rientra nel più grande piano europeo denominato Next Generation EU. I comuni con una popolazione tra 5001 e 25000 abitanti hanno potuto fare domanda per l’ottenimento di contributi legati proprio al PNRR entro il 15 febbraio, per un importo totale pari a 2 millioni e mezzo di euro.

Per questo motivo, con la delibera di Giunta numero 6 del 7 febbraio 2022, l’amministrazione comunale di Boltiere ha deciso di utilizzare i possibili fondi disponibili con il PNRR su ben sei progetti, riguardanti sia opere di viabilità che opere di efficientamento energetico delle strutture comunali.

I progetti rientrati nel piano delle opere pubbliche del comune di Boltiere sono:

Adeguamento e messa in sicurezza di via Donizzetti con realizzazione di pista ciclopedonale, messa in sicurezza degli incroci e interventi per ridurre la velocità dei veicoli. Importo dell’opera 300.000 €.

Messa in sicurezza viabilità, realizzazione percorso ciclopedonale in via Ronchetti e prosecuzione con Via Ciserano. Importo 270.000 €.

Riqualificazione via Don Giulio Carminati. Importo 400.000 €.

Intervento di riqualificazione energetica scuole primaria Bruno Munari. Sostituzione serramenti per 370.000 €.

Realizzazione cappotto isolante scuola primaria Bruno Munari: 430.000 €.

Realizzazione cappotto isolante scuola secondaria di primo grado Don Beppe Diana: 390.000 €.

Efficientamento immobili comunali: Municipio, Centro Civico, Centro Sportivo, Appartamenti Comunali. Importo 340.000 €.

L’amministrazione ha individuato e presentato domanda per progetti di cui potrà beneficiare tutta la popolazione in quanto, in aderenza con le direttive governative, è stata prevista la messa in sicurezza del territorio e l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale e delle scuole.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

