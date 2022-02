Atalanta, vicino l'accordo per la cessione - BergamoNews

Bergamo. Come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, l’Atalanta è sempre più vicina a un cambio di proprietà, con la chiusura della trattativa col fondo americano KKR, acronimo per “Kohlberg Kravis Roberts”, società nata nel 1976 che offre soluzioni in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Si parla della cessione di una quota di maggioranza del club, che viene valutato intorno ai 500 milioni. A giorni potrebbero esserci le firme, anche se il fondo pare abbia smentito l’affare.

I Percassi, che resterebbero in società con Luca Percassi come amministratore delegato, avevano acquistato per la prima volta il club bergamasco nel 1990, lasciando nel 1994 e ritornando alla guida nel club dal 2010 per farlo diventare la splendida realtà attuale sotto la gestione Gasperini.

Il fondo KKR “mira a generare rendimenti di investimento interessanti seguendo un approccio paziente e disciplinato, impiegando persone di alta qualità, perseguendo i più elevati standard di eccellenza e allineando i nostri interessi con quelli dei nostri partner di investimento”, si legge sul sito ufficiale.

KKR è cresciuto negli anni sviluppandosi in diversi campi, dalle infrastrutture all’immobiliare. Dal 2010 è quotata alla borsa di New York e ha un portafoglio di 110 società nei propri fondi di private equity, che generano circa 269 miliardi di dollari di ricavi annui, come riportato sempre sul sito ufficiale.

