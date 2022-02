Arcene, scontro tra auto e furgone: finiscono entrambi nel fosso - BergamoNews

Arcene. Scontro frontale tra un’auto e un furgone, nel pomeriggio di venerdì ad Arcene.

Intorno alle 14.40, in prossimità di una curva, i due mezzi si sono scontrati lungo la via Cà Arcene. In seguito al forte impatto, i due veicoli sono finiti nei fossati a lato delle carreggiate, uno a destra e l’altro a sinistra.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi: un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Treviglio e la polizia locale per i rilievi.

Fortunatamente i due conducenti non hanno portato feriti gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

