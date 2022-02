Vuole buttarsi dal ponte dell'Oglio: carabinieri la convincono a rinunciare - BergamoNews

Aveva già scavalcato il parapetto di protezione del ponte che sovrasta il fiume Oglio, pronta a gettarsi nel vuoto. La donna, dopo la segnalazione di un camionista in transito, è stata avvicinata dai Carabinieri della Compagnia di Chiari che, anche grazie all’intervento di un militare specializzato negoziatore in servizio al Nucleo Investigativo di Brescia, sono riusciti a trasmetterle fiducia e a bloccarla, dopo quasi due ore di dialogo.

Sul luogo, nel quale era stata inibita la circolazione, sono così intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, trasportando la donna all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Quando notate qualsiasi comportamento che possa far presagire un intento suicida – spiegano i carabinieri nel post sulla loro pagina in cui raccontano la vicenda -, non esitate a contattare immediatamente il 112. Anche pochi secondi possono essere fondamentali per salvare una vita”.

