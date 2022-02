Terziario a Bergamo, Cisl: "Il caro prezzi lo pagano clienti e dipendenti" - BergamoNews

Bergamo. Il report sul terziario a Bergamo pubblicato dalla Camera di commercio raccoglie il commento di Claudia Belotti, segretaria generale Fisascat Cisl.

“Siamo ovviamente preoccupati; se il maggiore guadagno nel terziario, come dice onestamente il report di Camera di Commercio, è legato all’aumento dei prezzi, prima o poi il nodo arriverà al pettine, e la nostra paura è che il conto finale lo paghino i dipendenti (oltre ai clienti, naturalmente) – dichiara Belotti -. Infatti, le aziende stanno già ingegnandosi per trovare strategie che portino al “risparmio” sui costi dei servizi ( ad esempio, internalizzando le funzioni di pulizia e riducendo le metrature degli spazi). Nel turismo, la situazione della parte ricettiva è molto complessa: la gente ancora non si muove come in passato, pur avendone ora la possibilità, le imprese soffrono anche il caro bollette e per i lavoratori manca ancora la piena tutela degli ammortizzatori sociali. È essenziale ripensare alla governance dei settori, mettendo in campo investimenti per le aziende e contratti dignitosi per i lavoratori”.

