Tenaris chiude il 2021 in crescita, a maggio staccherà un dividendo di 0,28 dollari per azione - BergamoNews

Tenaris ha diffuso i risultati finanziari del 2021 e del quarto trimestre. I numeri dello scorso anno hanno evidenziato un forte miglioramento del fatturato e della redditività.

Tenaris prevede un’ulteriore crescita delle vendite nel primo semestre del 2022 oltre a un miglioramento della marginalità. Il gruppo ha chiuso il 2021 con ricavi per 6,52 miliardi di dollari, in aumento del 27% rispetto ai 5,15 miliardi realizzati nel 2020. Nel 2021 i risultati di Tenaris sono ripresi con forza dai peggiori effetti della pandemia sostenuti dalla ripresa nell’attività di perforazione di petrolio e gas nelle Americhe. A queste si aggiungono le misure strutturali che la società ha adottato per migliorare la propria redditività a lungo termine. Le vendite sono aumentate del 27% anno su anno, mentre l‘EBITDA è più che raddoppiato con il margine che supera il suo livello pre-pandemia. A livello di utile netto, il risultato ha beneficiato di un contributo straordinario dalle partecipazioni di Tenaris in Ternium e Usiminas, che riflette di fatto il record dei prezzi nel settore dell’acciaio piatto, in contrasto con quello del 2020, che ha subito un impatto di 622 milioni di dollari svalutazioni del valore contabile dell’avviamento e di altre attività negli Stati Uniti.

Tenaris ha terminato il 2021 con un utile netto di 1,1 miliardi dollari, risultato che si confronta con il rosso di 634,42 milioni contabilizzato l’anno precedente. L’utile per azione è stato di 0,93 dollari.

Nel solo quarto trimestre i ricavi di Tenaris sono balzati dell’82%, passando da 1,13 miliardi a 2,06 miliardi di dollari; su base sequenziale (rispetto al terzo trimestre del 2021) il fatturato è salito del 17%, grazie principalmente alla ripresa delle attività e dei prezzi in Nord America.

La marginalità (Ebitda margin) è salita dal 17% al 23,5%, nonostante la forte crescita dei costi dell’energia e dei prezzi delle materie prime. In forte miglioramento anche l’utile netto, che è passato da 106,56 milioni a 37003 milioni di dollari.

I vertici di Tenaris hanno approvato la proposta di distribuire un dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) di 0,41 dollari per azione, per un ammontare complessivo di 484 milioni di dollari; la cedola comprende l’acconto di 0,13 dollari pagati a novembre 2021. Il saldo del dividendo, pari a 0,28 dollari, sarà staccato il 23 maggio 2022 e messo in pagamento il 25 maggio.

