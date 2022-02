Sofia Goggia è tornata: “Solo ora realizzo l’impresa olimpica” - BergamoNews

L’argento brilla più di ogni altro metallo al collo di Sofia Goggia.

Quella medaglia conquistata con impegno e sudore è spuntata fra le porte dell’aeroporto di Milano Malpensa dove la 29enne di Bergamo è atterrata dopo l’impresa firmata nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali.

In grado di salire sul podio di Pechino 2022 a ventitré giorni di distanza dall’infortunio patito a Cortina d’Ampezzo, Goggia ha cancellato per un momento le fatiche accumulate nelle ultime ore frenetiche lasciandosi andare a un intenso abbraccio ai genitori Ezio e Giuliana e al fratello Tommaso.

“La possibilità di vincere l’oro mi ha sicuramente spinta ad andare oltre, anche perché quando sono arrivata in Cina ho dovuto far i conti con il dolore che non mi permetteva di sciare al meglio, tant’è che ho pianto e ho chiesto al mio fisioterapista perché la vita mi avesse messo di fronte a questa prova – ha sottolineato la campionessa olimpica -. La medaglia d’oro ha chiaramente sempre un’altra caratura, ma soltanto ora sto comprendendo l’impresa che ho fatto gettandomi in una discesa a oltre cento chilometri orari nelle mie condizioni”.

Simbolo di un’Italia che non si arrende mai, Goggia ha dimostrato di poter superare ogni ostacolo con la semplicità e la genuinità che l’hanno resa celebre e le hanno consentito di farsi amare anche dalle avversarie come Mikaela Shiffrin alla quale ha prestato i propri sci per affrontare la combinata olimpica.

guarda tutte le foto 11



Il rientro di Sofia Goggia da Pechino

Un aspetto che non è passato inosservato agli occhi degli amati fan così come al sindaco di Bergamo Giorgio Gori che l’ha accolta al suo arrivo.

“Mi ha chiamato prima di imbarcarsi comunicandomi che non ce l’avrebbe fatta a passare in Comune per via dei suoi numerosi impegni – ha spiegato il primo cittadino orobico -. Quando ha gareggiato non ha portato sulle spalle soltanto il tricolore, ma anche la bandiera giallorossa di Bergamo che gli ho portato qui oggi. La sua storia sportiva ricorda molto quella della città, che ha saputo rialzarsi dopo il COVID, vincendo le numerose difficoltà e superandole al meglio”.

Grande emozione anche per i genitori della vicecampionessa olimpica che non hanno mai fatto mancare il proprio affetto alla figlia, standole vicino anche nei momenti più complessi che hanno contraddistinto la sua carriera

“È stato un percorso tormentato. Sua madre ha mosso le montagne per consentirle di raggiungere questo risultato – ha raccontato il papà Ezio -. Ho affrontato la discesa con tranquillità perché ho notato già dalla seconda prova che la gamba andava meglio. Ora vediamo per la Coppa di specialità perché è ancora tutto da decidere”.

Come avvenuto per altri suoi colleghi in passato, Sofia Goggia ha iniziato a realizzare soltanto nelle ultime ore l’impresa compiuta sulle nevi di Yanqing e dell’effetto che la stessa potrebbe avere sul movimento dello sci alpino azzurro, alla ricerca di nuovi talenti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

In attesa di iniziare un nuovo percorso che l’accompagnerà alla prossima rassegna a cinque cerchi, la fuoriclasse tricolore punterà infatti a difendere la vetta della classifica di discesa libera con la speranza di chiudere la propria magica stagione con la terza sfera di cristallo.

“Milano-Cortina appare lontana, ma in realtà è molto vicina. Ora mi metterò subito al lavoro per la riabilitazione e poi volerò mercoledì a Crans Montana per la Coppa del Mondo – ha confessato Goggia -. Li ho già vinto tre volte, tuttavia c’è un lungo piano nella parte centrale che potrebbe costarmi caro perché non riesco ancora bene a mettermi in posizione aerodinamica come vorrei. A fine stagione faremo le dovute valutazioni e poi ci prepareremo al meglio il prossimo quadriennio olimpico”

