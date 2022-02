Muriel ancora sottotono, Djimsiti si improvvisa goleador - BergamoNews

Musso 6 : Riprende il ruolo da titolare mai messo in discussione, sul gol di Soares fa il minimo sindacale. Decisivo in uscita a terra alla mezz’ora della ripresa a rimediare a un errore in uscita di Koopmeiners.

Toloi 7 : Sfiora il gol di testa in avvio di gara. Un martello costante sempre pronto a ripartire offre grande aiuto dai compagni.

Demiral 6 : Soares lo tira fuori dall’area e lui non sempre è il solito muro, Soares è lesto ad approfittarne con la conclusione che porta al vantaggio senza trovare opposizione.

Djimsiti 7,5 : Grande attenzione quando c’è da difendere, diventa implacabile sulle azioni da calcio d’angolo. Doppietta incredibile che entra nella sua storia personale.

Maehle 6 : Velocità per aprire varchi nella difesa greca che non sempre porta i risultati cercati.

Hateboer ( 41’2t) Sv.

Pessina 5 : Non pervenuto, Gasp non perde tempo e lo lascia a godersi il tè.

Koopmeiners (1’2t) 6 : Sporca una uscita consegnando palla per un tentativo avversario, poi ripetuti cambi di gioco ma anche qualche imprecisione inusuale.

Deroon 6,5 : Puntuale ad abbassarsi quando tatticamente l’azione lo pretende, limita gli errori e spesso è costretto a fare il difensore per recuperare le veloci ripartenze avversarie.

Freuler (26’ 2t) 6,5 : A sorpresa parte dalla panchina, cuce e distribuisce come sempre, chiamala noia ma lui c’è sempre. Costante per applicazione tattica, per nome si dice Remo come mister e compagni e pure i tifosi lo sollecitano a voce mentre si prepara a entrare per congelare la partita.

Pezzella 6 : Esprime solidità, primo tempo aggressivo senza affondi decisivi. Ripresa a privilegiare la fase difensiva.

Pasalic 5,5 : Troppi errori di misura, si becca anche il giallo.

Malinovskyi 6,5 : Alla ricerca della bomba non riesce a ripetersi fino all’inizio del secondo tempo quando va vicino al gol con il solito sinistro su punizione. L’unico che ci prova più volte.

Mihaila ( 20’ 2t) 6 : Velocità in un paio di affondi a ribaltare l’azione.

Muriel 5 : Inconsistente, anche poco assistito. Inutile chiedergli fisicità che non ha mai avuto per sostituire Zapata. Anche lui esce per problemi al flessore.

Boga (1’2t) 6,5 : Entra e sfiora il pareggio. Con le sue serpentine apre la difesa greca.

Gasperini 6,5 : ” Non credo corretto pensare a vincere l’Europa League “, la sua dichiarazione prima della gara, aggiungi la formazione iniziale con fuori Freuler e Boga che fa più di un pensiero per Firenze. Giusto così, la Champions è un’altra cosa, l’Olympiacos sul piano tecnico è squadra inferiore ma per superare il turno il ritorno a Atene non sarà certo una passeggiata. E il problema infortuni condiziona troppo il proseguimento in Europa.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!