La voce degli agricoltori e degli allevatori in piazza: "Noi strozzati dai rincari" - BergamoNews

Bergamo. Agricoltori e allevatori in piazza con la Coldiretti per protestare contro le speculazioni e i rincari, che mettono in serie difficoltà le imprese del territorio.

In Porta Nuova il ritrovo è alle 9: bandiere gialle, cartelloni, trattori, balle di fieno, il palco montato, la musica e gli stand con i prodotti. Ma questa volta non è una semplice esposizione: i cartelli parlano di costi e percentuali, hanno tutti un + davanti. A partire dall’energia elettrica, con bollette schizzate a + 70% e in alcuni casi anche a +110%, il prezzo dei concimi su del 143%, quello dei mangimi del 40%. Su un altro tavolo ci sono le bottiglie del latte: prezzo alla stalla da 0,39 a 0,41 centesimi, prezzo al consumo tra 1,55 e 1,69 euro. C’è un lungo tavolo dove sono stati sistemati i nove formaggi bergamaschi che vantano il marchio Dop e che sono a rischio per l’elevato costo di produzione del latte.

Alberto Brivio, presidente di Coldiretti, spiega: “Questa è una mobilitazione per cercare di comunicare alla cittadinanza e soprattutto alle istituzioni il momento di difficoltà che stanno vivendo questi settori. Siamo attanagliati dall’aumento dei costi di produzione e dal mancato riconoscimento del giusto prezzo dei nostri prodotti, la carne, il latte, i formaggi. A lungo termine, ciò si può ripercuotere su tutto il Paese. Nella nostra provincia sono prodotti 9 formaggi Dop, un’eccellenza che rischia di scomparire se non si darà una prospettiva ai giovani imprenditori attraverso la sostenibilità dei costi delle aziende agricole e delle stalle. Il ruolo dell’agricoltore ha anche un carattere sociale e di cura ambientale, soprattutto in quelle zone dove queste attività rappresentano il fulcro dell’economia e tutto questo va assolutamente preservato”.

“Il problema generale riguarda la produzione di latte di qualità controllato e certificato utilizzato poi per la realizzazione dei formaggi Dop – spiega Daniele Filisetti, titolare dell’azienda agricola Filisetti di Endine Gaiano che realizza produzioni casearie -. Siamo in grossa difficoltà per l’aumento del costo delle materie prime e della produzione, le istituzioni devono intervenire. La maggior parte delle imprese sono gestite da famiglie e i giovani non sono più incentivati ad investire tempo e denaro in questi settori perché sono poco o per nulla remunerativi”.

Giorgio Piovanelli ha un’azienda agricola a Zanica: “I rincari ci stanno strangolando. Non ci viene riconosciuto un adeguato prezzo del latte e in alcuni casi non riusciamo nemmeno a pagare le spese di produzione”.

Davide Facchinetti è titolare insieme alla famiglia dell’azienda agricola Facchinetti Eliseo di Treviglio, dove allevano bovini da carne: “I costi del mangime, delle farine e della soia sono raddoppiati e a questi si aggiungono i rincari dell’energia. La situazione così è diventata insostenibile”.

Ci sono alcuni agricoltori che protestano con indosso cartelloni contro i cinghiali.

“La mia azienda produce formaggi e vino e siamo in montagna, dove abbiamo il grosso problema dei cinghiali e dei cervi – spiega Angelo Casali, dell’omonima azienda di Berzo San Fermo -. La mattina andiamo nei campi e nei vigneti e troviamo tutto distrutto. Veniamo poco risarciti, non veniamo ascoltati. Oggi c’è anche la questione della peste suina africana, che viene trasmessa velocemente dai cinghiali e ci crea non poche preoccupazioni”.

In piazza ci sono anche diversi sindaci, come quello di Osio Sopra, Edilio Pelicioli: “Nel mio comune ci sono una decina di aziende agricole e sono qui per testimoniare la mia vicinanza agli imprenditori e ai lavoratori del settore. Sono forti le pressioni visto l’aumento dei costi. Ci sono diversi bandi che stanno arrivando ma hanno tempi molto stretti e si fa fatica a partecipare e poter attingere a fondi e risorse che potrebbero quindi risollevare un po’ gli agricoltori”.

