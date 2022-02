Baseball Usa in subbuglio, il bergamasco Seminati: "Noi sottopagati e in balìa della Lega" - BergamoNews

Il mondo delle “Minors” del baseball americano è in subbuglio.

A far balzare dalla sedia tutto un movimento che comprende oltre seimila giocatori, è stata una proposta emersa nel corso delle trattative sul contratto collettivo di lavoro tra la Lega, la MLB, e l’associazione che rappresenta i giocatori delle squadre che ne fanno parte, la MLBPA.

La stagione del principale campionato di baseball è stata sospesa lo scorso 2 dicembre, il giorno successivo la scadenza del contratto che era in vigore dal 2016 e che disciplina, tra le altre cose, temi sensibili come la free agency, i controlli antidoping o le assicurazioni, ma anche la stessa conformazione del campionato.

I colloqui tra le parti non sono ancora arrivati a una sintesi e il “lockout” è ancora in corso, dopo più di due mesi: tra offerte e controfferte, però, ad essere tirati in ballo sono stati anche i giocatori delle serie minori che dipendono direttamente dalle 30 società che compongono la MLB.

Tra loro c’è anche Leonardo Seminati, 23enne di Torre Boldone che nel 2017 ha firmato un contratto di sette anni con i Cincinnati Reds, franchigia di MLB, prima di essere mandato a farsi le ossa nelle categorie minori: Arizona League Reds, Billings Mustangs e infine Daytona Tortugas, in quella che è considerata la quinta serie del baseball americano.

“La situazione è ancora tutta in divenire e di notizie ufficiali ce ne sono poche – racconta – Anche se noi giocatori delle Minors non siamo colpiti dallo sciopero in corso, siamo però coinvolti dalla situazione perché dipendiamo direttamente dalle squadre di MLB. Non è noto a che punto siano arrivati con gli accordi e il 7 marzo inizia il periodo di Spring training, la preparazione pre-stagione”.

Per comprendere a pieno ciò che sta succedendo serve fare un necessario passo indietro, delineando meglio l’organizzazione del baseball professionistico americano: le trenta squadre della MLB hanno roster molto ampi, fino a 180 giocatori, che ogni anno vengono re-distribuiti in società affiliate minori dopo il cosiddetto “Spring training”: nello specifico, ad esempio, Seminati è a tutti gli effetti un giocatore dei Cincinnati Reds, squadra che ha altre cinque società nei vari livelli delle serie minori dove manda a giocare solo ed esclusivamente propri giocatori.

Banalizzando e provando a paragonare la situazione con uno sport più familiare al grande pubblico: è come se l’Atalanta avesse una rosa di 180 giocatori e, definito il gruppo per la Serie A, nel periodo tra una stagione e l’altra riunisse tutti gli altri, valutandone le prestazioni e smistandoli poi in base alle qualità in squadre satellite, composte esclusivamente da propri calciatori, che militano in serie B, C, D, Eccellenza e Promozione.

“Come giocatori delle Minors siamo stati tirati in ballo al tavolo della discussione, anche se non abbiamo alcuna associazione che ci rappresenta – continua Seminati – Ad un certo punto è emersa la proposta di un taglio del tetto giocatori che ogni società può avere sotto contratto, da 180 a 150, che avrebbe fatto seguito a quello già avvenuto sul massimo di squadre affiliate che ogni franchigia MLB può avere. Ma non solo: tra i punti discussi c’era anche la sospensione dei pagamenti per noi giocatori delle categorie minori durante il periodo di Spring training, cosa che di fatto ci avrebbe paragonati ancora di più a dei lavoratori stagionali”.

Proprio mentre ci sta illustrando i pochi punti noti delle discussioni, arriva un aggiornamento importante del quale il 23enne bergamasco ci mette subito al corrente: “L’associazione dei giocatori ha appena respinto la proposta della Lega di avere il controllo sul numero dei giocatori sotto contratto”.

Un piccolo sospiro di sollievo, ma la situazione non è serena: “Per le condizioni in cui già oggi vivono i giocatori di Minor League questa incertezza sta creando una buona dose di subbuglio – ammette – Non siamo contenti, non possiamo esserlo, perché già siamo pagati meno del minimo salariale (tutti ricevono lo stesso stipendio, a cambiare eventualmente è solo il bonus al momento della firma del primo contratto con la società Major ndr) e non ci considerano lavoratori a tempo pieno: questo è il momento di far conoscere al mondo esterno le condizioni in cui viviamo, troppe volte taciute. Nessuno sa che ci sono ragazzi che vivono tutti insieme in un soggiorno, dormendo su un materasso ad aria e mangiando al massimo un panino con burro e marmellata pre o post partita: e nonostante tutto sono considerati atleti professionisti. È giusto che il pubblico sappia, anche solo per offrirci il suo supporto”.

Leonardo Seminati con la maglia dei Daytona Tortugas

Il taglio alle società affiliate ha ridotto da 7 a 5 quelle dipendenti dai Cincinnati Reds: “Durante lo Spring training vengono delineati i roster e ti viene detto in quale squadra andrai a giocare. Al momento ho già fatto un salto di categoria, dalla Rookie League alla A-”.

Ora una nuova stagione è alle porte e le già tante incognite che accompagnano i giocatori oggi si sono aggiunti altri, improvvisi, dubbi: “Siamo completamente in balia delle decisioni che vengono prese dalla Major League e dalle proprietà. Sicuramente è una questione di soldi, anche se di certo problemi economici le società non ne hanno. Sarebbe assurdo non pagarci durante la preparazione, perché durante l’inverno ti devi comunque allenare per farti trovare pronto e per noi è un lavoro da 365 giorni l’anno. Tutto ciò rende impossibile, durante la stagione delle partite, avere un’altra occupazione oltre al baseball ma nei mesi di stop siamo obbligati a fare altri lavori per pagarci l’affitto. Io ho iniziato a dare lezioni di battuta ad alcuni bambini e fortunatamente abito con la mia fidanzata, che un lavoro ce l’ha”.

Per Seminati che oggi vive in Kentucky, non lontano da Cincinnati, il sogno americano è più vivo che mai: nell’ultima stagione a Daytona Beach ha messo a referto statistiche interessanti, nelle quali spiccano 10 fuoricampo, 48 battute valide, 32 punti segnati, 6 basi rubate e una media di battuta di .211.

“Quest’anno dopo lo Spring training spero di ricevere una nuova promozione, con l’assegnazione ai Dayton Dragons che giocano nella divisione A+ (al di sopra, prima della MLB, ci sono altre due categorie, la AA e la AAA ndr) – confida Seminati – In questo modo terrei la media di un salto di categoria all’anno”.

