Atalanta, riecco l'Europa: con l'Olympiacos servirà anche il fattore Gewiss Stadium - BergamoNews

La sfida valevole per i playoff di Europa League tra Atalanta e Olympiacos non sarà una semplice partita. Il periodo delicato che stanno attraversando i nerazzurri rende il match un passaggio cruciale per il proseguo della stagione. La possibilità di svoltare e riprendere la cavalcata in campionato e in Europa League sarà la motivazione per dare il massimo.

La banda di Gasperini arriva da un rendimento altalenante davanti al pubblico bergamasco e ha la chance di ritrovare se stessa anche nei risultati, non solo nelle prestazioni. Le imprese della dea in Europa League risalenti alla stagione 2017/2018 sono andate in scena al Mapei Stadium con la qualificazione ai sedicesimi di finale. Su tutte spiccano il successo sull’Everton e sul Lione. L’esordio a Bergamo nel rinnovato Gewiss Stadium nella seconda competizione europea sarà giovedì 17 febbraio alle 21.

Atalanta e Olympiacos non si sono mai affrontate finora ma andando indietro negli anni l’ultimo precedente della società di Percassi contro una squadra greca risale addirittura alla stagione ’87-’88. Nel secondo turno di Coppa delle Coppe la formazione nerazzurra riuscì a battere l’Ofi Creta 2-0 strappando la qualificazione. I tifosi ricordano con tanta nostalgia quell’edizione perché l’Atalanta aveva proseguito il cammino fino alle semifinali dove si era arresa al doppio confronto con i belgi del Malines.

L’Olympiacos è un avversario di livello, campione di Grecia da due anni che si avvia alla vittoria del terzo scudetto consecutivo. Agli ordini di Pedro Martins ci sono tanti giocatori che vengono convocati nelle rispettive nazionali, a testimonianza delle loro qualità. Gli ospiti si schiereranno con Vaclik tra i pali, Lala, Manolas, Papastathopoulos e Reabciuk sulla linea dei difensori. In mezzo al campo ci saranno M’vila, Camara e Bouchalakis. Tridente avanzato composto da Masouras, Soares e Camara.

Il tecnico di Grugliasco non avrà a disposizione la rosa al completo (non ci saranno gli infortunati Zapata, Ilicic, Palomino e Miranchuk) però gli uomini disponibili gli permetteranno di giocarsela alla pari con i greci. In porta è in risalita la candidatura di Sportiello ma Musso è ancora il favorito. Toloi, Demiral e Djimsiti comporranno il tridente difensivo, a centrocampo Freuler e De Roon dall’inizio con Hateboer e Zappacosta sugli esterni. In attacco ballottaggio tra Boga, Malinovskyi e Muriel per due maglie.

È arrivato il momento che il pubblico di fede atalantina si riunisca per spingere la Dea a un successo di fondamentale importanza. Con l’affetto e il sostegno della gente la formazione di Gasperini tornerà quella straordinaria creatura travolgente di un tempo.

