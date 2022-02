Atalanta-Olympiakos, Paolo Conte o il balletto? La tv del 17 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 17 febbraio alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Olympiakos, valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su TV8 del match. Inoltre verrà trasmesso su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, e in streaming su Dazn.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero. Verranno proposti due episodi dal titolo “Streghe” e “Padri”.

Nel primo, per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale, proprio mentre lui stesso viene preso di mira dall’inchiesta. Doc e Agnese sono inaspettatamente vicini in questa nuova situazione, ma nel frattempo Damiano ha scoperto qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra e deve decidere da che parte stare.

Nel secondo, mentre i nostri medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, la frattura tra Doc e Carolina si allarga sempre di più, e Andrea deve fare i conti con sé stesso: è all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? O è arrivato il momento di arrendersi?

RaiTre alle 21.20 proporrà il docu-film “Paolo Conte via con me”. Paolo Conte è uno dei massimi cantori mondiali della provincia. Le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Spesso sono una sorta di cortometraggio in grado di vivere di vita propria, perché Conte ti porta via e ti affascina con uno spettacolo di arte varia. Paolo Conte, Via con me racconta un personaggio eclettico attraverso quasi cinquant’anni di storia. Un itinerario ideale, un intreccio di versi e musiche attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni dell’artista.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Stai lontana da me”; su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e il principe mezzosangue”; su Rai4 alle 21.20 “The Quest”; su La5 alle 21.05 “Il presidente – Una storia d’amore”; su Iris alle 20.55 “Cobra” e su Italia2 alle 21.10 “Small Soldiers”.

Spazio alla danza su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”, balletto del coreografo John Neumeier, ispirato all’omonima opera di Shakespeare. Con l’Hamburg Ballet. Musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e György Ligeti. Scenografo e costumista Jürgen Rose.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Versailles”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

