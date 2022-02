Sofia Goggia: “Voglio difendere il primo posto nella Coppa di discesa” - BergamoNews

Sono passate poco più di 24 ore dalla conquista dell’argento nella discesa libera, eppure Sofia Goggia ha già ben chiaro quali siano gli obiettivi per il futuro.

Capace di realizzare una vera e propria impresa ai Giochi Olimpici in corso a Pechino, la 29enne di Bergamo ha fatto il punto sui suoi nuovi traguardi, in occasione della festa a Casa Italia annunciando il proprio ritorno in Coppa del Mondo.

Al comando della classifica di discesa con 332 punti, la campionessa bergamasca ha confermato la propria intenzione di puntare alla terza sfera di cristallo della carriera dovendosi difendere dalla rimonta delle avversarie a partire dalla neo-campionessa olimpica Corinne Suter, distante soltanto sessantanove punti.

“Ho ancora una rieducazione da completare e una serie di tappe di Coppa del mondo importanti, attraverso le quali completare l’opera interrotta con la caduta di Cortina – ha sottolineato la fuoriclasse orobica -. C’è il primo posto nella classifica di discesa a cui tengo molto, che vorrei difendere da una Corinne Suter che ha dimostrato di essere molto in forma”.

Lo sguardo di Sofia Goggia ora è puntato su Crans Montana dove il 26 e il 27 febbraio prossimi andranno in scena due gare di discesa libera che potrebbero consegnare il titolo all’azzurra.

Prima di rimettersi sugli sci, avrà modo di godere dell’ottimo risultato ottenuto in Cina, che le ha consentito di entrare nel cuore di migliaia di italiani che si sono alzati in piena notte per seguirla.

In attesa del rientro nel Bel Paese, previsto giovedì 17 febbraio, Sofia Goggia ha condiviso la propria gioia al quartier generale della spedizione azzurra dove ha incontrato Nadia Delago (medaglia di bronzo in discesa), le compagne di squadra, lo staff tecnico, il presidente federale Flavio Roda e il capo missione della spedizione italiana Carlo Mornati.

“È stata una giornata intensa dal punto di vista delle emozioni. Ho voluto condividere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo conto dell’impresa che ho fatto, adesso torno in Italia fiera di me stessa e con la consapevolezza che la mia opera non è ancora conclusa – ha raccontato la finanziera orobica -.Adesso stacco la spina per qualche giorno e vivere la gioia di queste ore con i miei familiari. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno fatto pervenire il loro affetto e la loro vicinanza in qualsiasi modo, ci rivediamo in Italia”.

