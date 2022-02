Seriate, donato al Bolognini un super ecografo per i nati prematuri - BergamoNews

Seriate. Un ecografo di ultima generazione che, grazie ad immagini ad alta definizione, permetterà diagnosi ancora più accurate sui nati prematuri. Lo hanno donato la Fondazione Banca Popolare di Bergamo e l’associazione Insieme per Crescere Onlus alla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ASST Bergamo Est, all’ospedale Bolognini di Seriate, .

L’Unità operativa dedicata ai bimbi nati pretermine è diretta da Cristina Bellan e dispone di 6 posti di Terapia Intensiva e 11 posti di Patologia neonatale. Vengono ricoverati mediamente 300 neonati all’anno, per la maggior parte prematuri e tra questi anche neonati di peso molto basso alla nascita, anche inferiore a al chilo.

L’ecografo garantisce prestazioni molto elevate, offrendo un approccio nuovo per la formazione delle immagini ecografiche. Grazie alle sue funzionalità avanzate gli esami sono più semplici da eseguire e offrono livelli di informazioni cliniche molto importanti. La sua interfaccia consente di accedere rapidamente alle funzioni del sistema e di completare un esame in tempi molto ridotti e con una eccellente efficacia.

“Fondazione Banca Popolare di Bergamo è da sempre al nostro fianco, pronta a sostenere i nostri bisogni tecnologici e strutturali e l’Associazione Insieme per Crescere Onlus è anche costantemente presente in reparto e vicina a genitori e famiglie dei piccoli ricoverati – commenta il direttore generale dell’ASST Bergamo Est Francesco Locati –. Lo strumento donato non solo è utile all’assistenza dei nostri neonati, ma rappresenta anche un segnale di vicinanza e fiducia nei confronti delle attività svolte quotidianamente con dedizione e professionalità dai nostri operatori”.

“Si tratta di un’acquisizione preziosa per la Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia – spiega la dottoressa Bellan -, che avrà un impatto importante sulle nostre prassi assistenziali. L’ecografo di ultimissima generazione amplierà significativamente le potenzialità diagnostiche già presenti con la possibilità di acquisire immagini estremamente precise e fedeli. In particolare le caratteristiche dell’ecografo consentiranno una valutazione emodinamica e funzionale di tutti i neonati “critici”, di vitale importanza anche nella gestione terapeutica e farmacologica di questa tipologia di pazienti”.

Saranno ulteriormente implementate le attività di ecocardiografia, di ecografia polmonare, addominale. La modernissima apparecchiatura arricchirà ulteriormente la dotazione tecnologica del reparto di Neonatologia.

Per Armando Santus, presidente Fondazione Banca Popolare di Bergamo, dichiara: “Contribuire alla cura, all’assistenza e al progresso medico-scientifico è per noi motivo di grande soddisfazione oltre che scopo istituzionale. Consegnare questo nuovo ecografo nelle sapienti mani degli operatori della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ASST Bergamo Est dell’Ospedale Bolognini, con l’associazione Insieme per Crescere, è anche un gesto di fiducia e uno sguardo rivolto al futuro. I piccoli nati prematuri, a cui questo nuovo ecografo garantirà una diagnosi migliore, più precisa ed efficace, hanno bisogno di un aiuto in più per poter spiccare il volo, spesso, con più forza e determinazione di altri. Nell’inverno demografico che attraversa la nostra società, e che ci riguarda anche da vicino, Fondazione Banca Popolare di Bergamo sente ancora più urgente l’impegno per la promozione e la tutela della vita, della genitorialità e delle famiglie”.

Per Andrea Pontello, Presidente dell’associazione Insieme Per Crescere Onlus: “Siamo nati nel 2001 dalla volontà e dal comune sforzo di alcuni genitori, medici, infermieri e volontari del reparto di Neonatologia-TIN. Da allora supportiamo l’attività del reparto promuovendo iniziative finalizzate alla raccolta di fondi che vengono destinati all’acquisto di apparecchiature tecnologicamente avanzate per garantire un’assistenza in linea con le aggiornate evidenze scientifiche. Da sempre promuoviamo iniziative atte a migliorare la qualità delle cure dei neonati ricoverati, all’arricchimento della formazione medico professionale degli operatori cosicché i piccoli pazienti che saranno gli adulti di domani, possano disporre delle migliori tecnologie e cure al passo con i tempi.”

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!