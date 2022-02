Olena e Kristina, ucraine a Bergamo: “Angoscia per i nostri cari: reclutano anche le donne e i ragazzi” - BergamoNews

Lo stato di tensione forte nella crisi tra Russia e Ucraina non si spegne.

Lo schieramento delle truppe russe lungo il confine e l’insofferenza del presidente Vladimir Putin nei confronti della Nato preoccupano.

Al fronte i soldati si preparano a un’eventuale invasione della Russia in Ucraina dopo il precedente nel 2014 dell’annessione della Crimea. Un nuovo attacco che, secondo quanto rivelato negli scorsi giorni, potrebbe avvenire mercoledì 16 febbraio.

La situazione è vissuta con tensione anche dai molti ucraini presenti sul suolo bergamasco.

Due ragazze in particolare ci hanno spiegato qual è il clima nel loro paese.

“La gente è angosciata – ci racconta Olena, 26 anni -. Il pericolo di un’invasione c’è e sembra imminente da come ne parlano in Ucraina. Stanno reclutando ragazzi da ogni parte della nazione per addestrarli e mandarli al fronte”.

In Ucraina Olena ha ancora una nonna e una zia. E proprio da quest’ultima, che di mestiere fa l’insegnante, ha scoperto di un’imposta di guerra: “Da almeno due mesi le trattengono dallo stipendio una tassa, l’1.5% del totale, per finanziare le spese militari”.

Anche Kristina Lukanyuk, 27 anni e studentessa all’Università di Bergamo è in apprensione nonostante i suoi familiari vivano lontano dal confine. “L’agitazione c’è comunque e non siamo tranquilli. Stanno cercando di reclutare anche le donne. Mi auguro che non si arrivi alla guerra ma la situazione mi sembra peggiore di quella del 2014. Le cose sono evolute ad un punto per cui o la Nato lascia perdere oppure, secondo me, si andrà alla guerra”.

La sensazione nel suo Paese, tuttavia, è che la situazione sia molto esasperata dai media. Per questo in Ucraina si invita a mantenere la calma: “Le generazioni giovani, e non solo, stanno cercando di mitigare. Sono in molti a chiedere di non alimentare il panico per evitare ricadute”.

Un’informazione e un clima più sereno potrebbero aiutare anche per un altro motivo: “L’Ucraina non è mai stato un paese bellicoso, lì in mezzo siamo uno stato cuscinetto. Siamo sempre stati un popolo buono”.

Nonostante la difficoltà del momento, Kristina e i suoi familiari vogliono diffondere la speranza. “Mia nonna e mia cugina sono molto positive. Spero non arriverà la guerra, non augurerei a nessun paese di viverne una”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!