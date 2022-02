Gori: "Studenti, mamme... un prestito senza garanzia? A Bergamo si può" - BergamoNews

Bergamo. Ricevere un prestito personale da una banca senza offrire in cambio alcuna garanzia? Impossibile, come sa chiunque ci abbia provato (e come accadeva a Roberto Benigni in “Tu mi turbi”, alle prese col direttore di un istituto di credito).

Impossibile… ma non a Bergamo, spiega il sindaco Giorgio Gori, grazie al progetto “Costruire il futuro – Bergamo Impact”, che vede il Comune “adottare” e promuovere alcune specifiche opportunità di prestito “senza garanzia” messe a punto da Banca Intesa San Paolo e destinate a diverse categorie di cittadini.

Per esempio: “Per merito” è un prestito – che può arrivare a 75mila euro – dedicato agli studenti universitari (o di corsi ITS, o AFAM) che ne abbiano bisogno durante il periodo degli studi, in Italia o all’estero. Può servire per pagare la retta universitaria, un master, ma anche l’affitto di una casa, o anche una vacanza. Viene erogato al tasso dell’1.8%, con una restituzione che inizia due anni dopo l’ottenimento del titolo di studi e che può diluirsi in 20 anni. L’unica condizione: che si mantenga un sufficiente ritmo nel dare gli esami (non contano le votazioni). Obiettivo: aumentare il numero dei laureati (che in Italia è molto al di sotto della media europea e ridurre la quota dei fuori corso). Ecco perché si parla di “impatto”.

Altro esempio: “Mamma@work” è il finanziamento che consente alle donne con figli fino a 3 anni di ricevere un sostegno economico stabile (da 300 a 500 euro al mese) per conciliare vita familiare e lavoro nei primi anni di vita del bambino, così da evitare la rinuncia al lavoro o alla maternità. L’importo massimo è qui di 30mila euro, e la restituzione può avvenire in 20 anni partendo dal termine delle erogazioni.

E ancora: c’è un prestito pensato per acquistare le tecnologie adatte per la DAD – indirizzato alle famiglie con figli che frequentano la scuola primaria o secondario e con ISEE entro i 50mila euro/anno; c’è il prestito pensato per chi deve accudire una persona non autosufficiente e affrontare spese di cura (servizi infermieristici, assistenza, adattamento degli spazi domestici, acquisto di strumenti sanitari), oppure “Obiettivo pensione”, il finanziamento – sempre senza garanzia – rivolto alle persone che hanno perso il lavoro a pochi anni dal raggiungimento dell’età della pensione, e che per maturare i diritti previdenziali abbiano bisogno della liquidità necessaria a completare il versamento dei contributi mancanti. E così via.

Il Comune di Bergamo spende 14 milioni di euro all’anno per i suoi cittadini più fragili (un budget in forte crescita negli ultimi anni), ma siamo consapevoli di non poter arrivare dappertutto.

“Su alcuni fronti – conclude il primo cittadino – è fondamentale la collaborazione dei privati, e questo progetto ne è l’esempio. I ‘target’ che ho richiamato – dagli studenti universitari alle donne in difficoltà nel conciliare maternità e lavoro, dai caregiver di persone non autosufficienti fino ai disoccupati a un passo dalla pensione – non potrebbero mai rientrare nel perimetro del welfare pubblico. Ma il Comune può farsi garante e ‘promotore’ di un’iniziativa privata che può invece andare incontro ai loro bisogni. È quel che abbiamo deciso di (ri)fare con Intesa San Paolo dopo il successo del Programma Rinascimento. Con quel progetto, nato dopo la prima terribile ondata del Covid, riuscimmo a dare sostegno economico alle microimprese della città, così da garantirne la sopravvivenza e il rilancio. Da oggi pensiamo anche ai cittadini e alle famiglie. Pronti, se altri istituti di credito vorranno a loro volta impegnarsi in progetti di evidente impatto sociale, ad offrire anche a loro la nostra fattiva collaborazione”.

© Riproduzione riservata

