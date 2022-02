Da Libemax una app per la messaggistica professionale - BergamoNews

“Il dialogo costante con le imprese che da oltre otto anni supportiamo con soluzioni hi-tech per la gestione delle attività quotidiane – afferma Daniel Maida, amministratore delegato di Libemax – è alla base di tutti i progetti che sviluppiamo costantemente. Ed è proprio ascoltando le problematiche che ogni giorno devono affrontare le realtà che utilizzano i nostri sistemi per le timbrature, App Rilevazione Presenze, e per gli accessi in sede, App Registro Visitatori, che abbiamo identificato un altro aspetto importante che può essere reso smart e semplice grazie ad una piattaforma innovativa: la comunicazione interna. Ecco perché nasce Dimmia, il sistema di messaggistica professionale per aziende”.

Il problema a cui la nuova App firmata Libemax fornisce una risposta hi-tech è connaturato alla modalità standard di comunicazione in uso presso la maggior parte degli ambienti di lavoro: ogni giorno vengono ricevute decine se non centinaia di mail e notifiche per lo scambio di informazioni con colleghi, responsabili e anche al di fuori della rete aziendale.

“Vi siete mai chiesti quanto tempo viene perso nell’inviare email o nel ricercare e ricostruire dati che sono suddivisi negli svariati messaggi di posta e nelle piattaforme collegate al vostro numero di telefono (anche personale)? Dimmia nasce per risolvere questo nodo – spiega Maida – creando in automatico chat dedicate alle specifiche attività lavorative (ad esempio squadre di lavoro, richieste permessi, alert funzionamento macchinari) e coinvolgendo solo le persone interessate”.

Il sistema, integrabile con tutti i software esterni (come App Rilevazione Presenze, App Registro Visitatori, sistemi di monitoraggio e di controllo cantiere) e multi account, semplifica la comunicazione interna, rendendola rapida e adatta a tutte le imprese.

guarda tutte le foto 5



Da Libemax un’app per la messaggistica professionale

Numerose le funzionalità della piattaforma che migliorano le performance. Ogni chat è catalogata sotto la relativa categoria e la descrizione dell’attività cui è riservata (lavoro schedulato, permesso, etc.), oltre ad essere contrassegnata dallo stato aperto o chiuso: una volta conclusa, la conversazione viene salvata ed è archiviabile, rimanendo così consultabile in modo semplice e rapido in qualsiasi momento.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!