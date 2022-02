Bonus edilizi per le imprese: boom di richieste per il portale di Confindustria - BergamoNews

Bergamo. Sisma Bonus, EcoBonus, Bonus facciate sono alcuni dei meccanismi che le imprese possono utilizzare da subito per abbattere i costi degli interventi, riqualificando gli edifici e migliorandone l’impatto ambientale e la sicurezza.

L’Area Fisco e Diritto d’impresa di Confindustria Bergamo a metà dicembre ha lanciato il portale Building Benefits al quale le imprese possono accedere e in pochi minuti aiuta ad individuare gli interventi di riqualificazione edilizia agevolata negli ambiti di decoro, sicurezza e sostenibilità.

In poche settimane il portale ha avuto più di 2.600 contatti, oltre 800 utenti, 30 società si sono già iscritte e sono stati scaricati 84 report.

“L’Area Fisco e Diritto d’Impresa di Confindustria Bergamo da sempre è molto attiva e cerca di esemplificare qualsiasi provvedimento o vantaggio fiscale per le imprese – spiega Aniello Aliberti, vicepresidente di Confindustria Bergamo -. E anche in questo caso, l’Area Fisco ha voluto semplificare al massimo per poter descrivere all’imprenditore che cosa può ottenere a livello di benefici per gli interventi che mettono in sicurezza i propri edifici, per l’aggiornamento tecnologico e per il risparmio energetico. Siamo rimasti positivamente colpiti perché abbiamo avuto oltre 2600 contatti in poche settimane, da quando abbiamo presentato la piattaforma Building Benefits”.

“Confindustria Bergamo ha voluto creare uno strumento intuitivo, interattivo e di facile consultazione per tutte le imprese affinché queste potessero verificare, in pochi minuti, le agevolazioni fiscali esistenti connesse alla riqualificazione degli specifici immobili di impresa – afferma Michela Fiammarelli di Area Fisco di Confindustria Bergamo -. Da qui la nascita Building Benefits, un portale web che presenta i benefici fiscali esistenti connessi agli interventi di riqualificazione negli ambiti decoro con bonus facciate, sostenibilità con eco bonus e sicurezza con il sisma bonus. Tutti gli utenti, indipendentemente che siano associati a Confindustria Bergamo, possono accedere al sito e fruire delle sue funzionalità”.

Le modalità di interazione con il sito sono due, a seconda che l’utente abbia la consapevolezza dell’intervento di riqualificazione da porre in essere, perché è già stato oggetto di avvio questo intervento di riqualificazione o perché l’immobile o parte dell’immobile hanno bisogno di un intervento di riqualificazione. Oppure, a seconda che l’utente non sappia quali possono essere gli interventi di riqualificazione per il proprio immobile a cui sono connessi dei benefici fiscali.

“Vengono richieste in entrambe le casistiche sette informazioni da parte del portale web che ineriscono alla natura soggettiva del beneficiario dell’intervento di riqualificazione, all’immobile che sarà effettivamente oggetto di riqualificazione e al territorio sul quale l’immobile, oggetto di riqualificazione, insiste – prosegue Fiammarelli -. Automaticamente e in pochissimi attimi, il portare riscontra poi all’utente con un disegno esemplificativo di un sito produttivo con evidenza – positiva o negativa – delle parti tipiche con interventi di riqualificazione che possono o non possono essere oggetto di agevolazione fiscale. Il sito, in aggiunta, dà la possibilità all’utente di approfondire ulteriormente le caratteristiche degli specifici interventi di riqualificazione con schede di approfondimento che sono disponibile on-line o attraverso un report PDF direttamente scaricabile. All’interno di queste schede di approfondimento, l’utente ha maggiore consapevolezza di cosa sono gli interventi di riqualificazione e benefici fiscali connessi. A titolo esemplificativo vengono indicate le spese effettivamente ammesse all’agevolazione, la documentazione che deve essere archiviata, la documentazione che deve essere conservata e, attraverso il nostro partner di progetto Avalon Techinal Service, vengono date le esemplificazioni specifiche degli interventi tecnici. Questo perché la volontà del portale è quello di essere compreso da tutti gli utenti che abbiano o non abbiano conoscenze specifiche in termini fiscali o tecnici, quindi architettonici ed edili”.

https://www.buildingbenefits.it/

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!