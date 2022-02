Atalanta-Olympiakos, Michelle Impossible o Le Iene? La tv del 16 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 16 febbraio alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Olympiakos, valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su TV8 del match. Inoltre verrà trasmesso su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, e in streaming su Dazn.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Ero in guerra ma non lo sapevo”. Milano, fine anni ’70, il gioielliere Pierluigi Torregiani sta cenando in un locale quando irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Durante la rapina uno di loro minaccia la figlia di Torregiani, Marisa, puntandole addosso una pistola. Nel tentativo di disarmarlo, Torregiani viene messo a terra dal rapinatore. Partono alcuni colpi di pistola e uno dei banditi viene ucciso. Non è stato il gioielliere a sparare, con la pistola che ha sempre con sé, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Un bambino è in attesa di un trapianto ed il possibile donatore è un ragazzo che lotta tra la vita e la morte. Asher e Shaun stanno vicini al padre del ragazzo…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.40 prenderà il via “Michelle Impossible”. Michelle Hunziker si racconta in un one-woman show in due serate-evento ricche di grandi ospiti: con Katia Follesa e Michela Giraud.

Italia1 alle 21.15 trasmetterà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Curve – Insidia Mortale”; su La5 alle 21.05 “Il mio grosso grasso matrimonio greco 2”; e su Iris alle 20.55 “Civiltà perduta”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “A midsummer night’s dream”. Dal Teatro Massimo di Palermo A Midsummer Night’s Dream di Britten, nell’allestimento firmato da Paul Curran con la direzione musicale di Daniel Cohen. Nel cast Lawrence Zazzo, Jennifer O’Loughlin, Chris – Agius Darmanin, Michael Sumuel, Leah-Marian Jones, Mark Milhofer, Szymon Komasa.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la mini-serie “10 piccoli indiani”; su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock – ssx/Capitan Harlock” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

