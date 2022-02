Volkswagen presenta Taigo - BergamoNews

Gli italiani stanno tornando a un graduale ritorno alla normalità, con momenti di socialità ritrovata, voglia di programmare viaggi o gite fuori porta o di riprendere con lo sport interrotto e l’automobile, utilizzata da due persone su tre, resta il mezzo preferito per gli spostamenti (fonte: https://www.aniasa.it/aniasa/area-stampa/public/comunicati_stampa/4490).

È nel segno di questa ritrovata freschezza che Volkswagen presenta Taigo, il primo SUV Coupé del brand, che unisce, in un’unica auto, estetica e funzionalità.

Un modello moderno e sportivo che Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia presenta nelle concessionarie di Bergamo, Sondrio e Treviglio nell’open weekend del 19 e 20 febbraio (https://www.bonaldi.it/landing/nuovo-volkswagen-taigo-bonaldi). L’occasione perfetta per scoprire in anteprima una macchina funzionale e capiente che non vuole rinunciare a un taglio estetico incisivo grazie al design accattivante.

Compatta e spaziosa Taigo è il veicolo ideale per chi è esigente, attento allo stile e predilige la praticità. “È un SUV compatto, confortevole, adatto a tutti e per tutti gli usi: che sia fare la spesa o partire per un lungo viaggio” spiega Andrea Rossi, brand manager Volkswagen di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia che, nel weekend 19-20 febbraio, invita a provare una Taigo in versione R-Line rossa con tetto panoramico nella concessionaria di Bergamo, in via Quinto Alpini, 8, dalle 09.00-12.30 / 14.30-19.00.

Con il suo taglio giovane, sportivo, ma robusto, il SUV Coupé si fa notare già al primo sguardo. L’estetica dalle linee moderne, incisiva e di impatto, è impreziosita da interni digitalizzati e da moderni sistemi di illuminazione a LED, una firma luminosa che arricchisce la maestosità dell’auto. Taigo, con i suoi due allestimenti personalizzabili con pacchetti aggiuntivi, non è però solo stile e design, ma comfort di guida, potenza e funzionalità. A dimostrarlo sono i numeri: capacità del bagagliaio di ben 438 litri; motori a benzina ad alta efficienza che erogano potenze di 95, 110 e 150 CV, con velocità massima rispettivamente di 183 km/h, 191 km/h e 212 km/h; due versioni a tre cilindri e una a quattro cilindri.

A completare il pacchetto, un sofisticato profilo tecnologico che punta, tra l’altro, ad alti standard di sicurezza per il guidatore e per i passeggeri e composto da moderni sistemi di assistenza: dal controllo perimetrale, alla frenata di emergenza, passando per il park assist, il controllo della pressione degli pneumatici, fino alla guida parzialmente automatizzata.

