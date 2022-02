Stasera tutto è possibile, Non sposate le mie figlie o la Champions? La tv del 15 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 15 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Lea un nuovo giorno”, con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Verranno proposti due episodi dal titolo “Verità difficili” e “Vie di fuga”.

Nel primo, si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità che la bambina prende molto male. Intanto un’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia hanno rinunciato all’adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia…

Nel secondo, Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. Nel frattempo in reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni abituata a frequenti ricoveri…

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Settima edizione del comedy show più esilarante della tv. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Canale5 alle 20.45 verrà trasmessa la partita di calcio tra PSG e Real Madrid, valida per gli ottavi di Champions League.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Il libro della giungla”; su Rai4 alle 21.20 “I segreti di Wind River”; su Rai5 alle 21.15 “Non sposate le mie figlie”; su Iris alle 20.55 “Forsaken – Il fuoco della giustizia” e su Italia2 alle 21.10 “In viaggio con una Rock Star”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!