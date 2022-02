Rincari delle materie prime e costi di produzione sul Bollettino dei prezzi - BergamoNews

Bergamo. È disponibile da oggi per l’acquisto la seconda edizione 2021 del “Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili”, edito dalla Camera di commercio in collaborazione con Ance Bergamo, l’associazione dei costruttori edili. Le dinamiche di mercato, in particolare il rincaro delle materi prime e dei costi di produzione, hanno reso necessario un aggiornamento del bollettino a pochi mesi di distanza dalla prima edizione 2021, pubblicata nel giugno scorso, che riguardava i soli capitoli dell’edilizia.

Questa seconda edizione 2021 contiene l’aggiornamento completo dei prezzi informativi delle opere edili praticati in provincia di Bergamo. Solo i prezzi dei capitoli B (opere da cementista e

stuccatore) ed E (opere in pietra naturale) non sono stati forniti in quanto questi due capitoli sono in fase di completa revisione.

La pubblicazione riporta le quotazioni delle opere compiute, degli impianti, dei noleggi e della sicurezza nei cantieri, risultanti dalla rilevazione di oltre 8.000 voci e alla quale hanno collaborato

circa 200 ditte rappresentative del settore. I prezzi riportati sono rilevati nel periodo immediatamente precedente il 15 settembre 2021.

Il Bollettino viene pubblicato nella versione cartacea, online e in formato PDF. L’acquisto si effettua dal sito web della Camera di commercio di Bergamo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!