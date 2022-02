Protesta contro i rincari: giovedì in centro città la manifestazione di agricoltori e allevatori - BergamoNews

Bergamo. Agricoltori e allevatori di tutta Italia scendono in piazza per protestare contro le speculazioni.

A Bergamo l’appuntamento è in Porta Nuova e via Tasso: alle 9 del mattino si ritroveranno in centro città, insieme con i vertici di Coldiretti, per dare un segno ed esprimere le loro preoccupazioni sul futuro del settore agroalimentare.

“Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici, che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto – si legge nel comunicato stampa di Coldiretti -. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni“.

Per questo decine di migliaia di allevatori ed agricoltori della Coldiretti con trattori e animali al seguito “lasceranno le campagne giovedì 17 febbraio ed invaderanno le città, da nord a sud del Paese, a cominciare da Roma in piazza Santi Apostoli, con il presidente nazionale Ettore Prandini, per salvare l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio”.

Bergamo non farà eccezione e per la giornata di protesta sono previste varie iniziative per richiamare l’attenzione sulle problematiche che il settore sta affrontando.

“Non mancheranno azioni eclatanti a sostegno delle proposte della Coldiretti per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore fermati dalla burocrazia ma anche i progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle”, annunciano dalla Coldiretti.

